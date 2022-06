3 Galéria Zdroj: TASR/AP ZVERSTVÁ o mučení vraždení vojakov v Azovstale: Výmena tiel medzi Ukrajinou a Ruskom, FOTO Rusko doteraz odovzdalo 210 tiel ukrajinských bojovníkov zabitých v bitke o mesto Mariupol, z ktorých väčšina patrila k obrancom oceliarne Azovstaľ. 8. jún 2022 han Zo zahraničia

Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinskú vojenskú rozviedku.

Rusko, ktoré má v súčasnosti zničené prístavné mesto pod kontrolou, začalo vracať telá ukrajinských bojovníkov minulý týždeň. Ukrajina v sobotu oznámila, že obe strany si vymenili celkovo 320 tiel, každá z nich dostala naspäť 160 pozostatkov. Nie je jasné, či boli Rusku odovzdané ďalšie telá.

Bránili oceliarne

Pluk Azov spolu s ďalšími jednotkami ukrajinských síl bránili obrovské oceliarne takmer tri mesiace, potom na príkaz velenia ukrajinskej armády zložili zbrane. Nie je jasné, koľko tiel mohlo zostať v oceliarňach, ktoré boli obkľúčené ruskými silami a nemilosrdne ostreľované a bombardované zo vzduchu aj z mora.

Poslední ukrajinskí obrancovia Azovstaľu, čo bolo vyše 2400 bojovníkov, sa nakoniec vzdali a opustili oceliarne v máji. Vyšli von bez zbraní a niesli svojich zranených druhov.

Svetové agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na správu ruskej tlačovej agentúry TASS v noci na stredu informovali, že do Ruska bolo z dôvodu vyšetrovania prevezených viac ako 1000 ukrajinských vojnových zajatcov a zahraničných bojovníkov, ktorí sa dostali do zajatia ruských síl v Azovstale. Podľa zdroja TASS budú do Ruska poslaní ďalší ukrajinskí zajatci.

Vraždy a mučenie?

Kyjev sa obáva, že ukrajinskí vojnoví zajatci, ktorí sa vzdali ruským jednotkám, by mohli byť zavraždení alebo mučení, píše DPA.

FOTO: ilustračné

3 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR