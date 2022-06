8 Galéria Zdroj: Martin Vácha Na Podpoľaní funguje unikátna ATRAKCIA: Zalyžovať si už môžete aj v lete, VIDEO a FOTO Návštevníci si môžu zalyžovať na svahu dlhom 300 metrov. Kompletný letný lyžiarsky výstroj si môžu zapožičať priamo v požičovni pri hoteli. 19. jún 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska

19. jún 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska Na Podpoľaní funguje unikátna ATRAKCIA: Zalyžovať si už môžete aj v lete, VIDEO a FOTO Návštevníci si môžu zalyžovať na svahu dlhom 300 metrov. Kompletný letný lyžiarsky výstroj si môžu zapožičať priamo v požičovni pri hoteli.

8 Galéria

Na Podpoľaní je možné si zalyžovať aj v lete. Atrakciu otvorili v piatok 17. júna v areáli Hotela Zerrenpach priamo v obci Látky. Je ňou sprístupnenie lyžiarskeho svahu pre letnú lyžovačku. Úprava lyžiarskeho svahu tak záujemcom poskytne možnosť využívať ho celoročne, vrátane letných mesiacov. Podľa prevádzkovateľov je to jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku. Informovala o tom Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Jedinečná novinka

Snáď najzaujímavejším lákadlom pre turistov je úprava lyžiarskeho svahu s možnosťou využívať ho celoročne. Návštevník si tak bude môcť priamo v regióne pod Poľanou zalyžovať na upravenom lyžiarskom svahu už aj v letných mesiacoch. „Pre fungovanie letného lyžovania sme upravili svah, aby sa dal používať od mája až do októbra. Vytvorili sme bezpečné prístupové koridory na svah, osadili sme edukatívne tabule a zakúpili sme letné lyže do požičovne,“ uviedol starosta obce Látky Mário Kubiš, ktorý je jedným z iniciátorov projektu. Upravený svah bude od júna slúžiť návštevníkom pre účely letných športov akým je aj letné lyžovanie.

Rozvojový zámer s názvom Lyžiarsky svah atraktívny v lete zrealizovala Obec Látky s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie vo výške 15-tisíc eur. Celková hodnota projektu bola takmer 20-tisíc eur. „Jedinečná novinka, akou bezpochyby letné lyžovanie je, má potenciál pritiahnuť do regiónu nových návštevníkov, zatraktívniť ponuku pre aktívne trávenie voľného času, čo spolu s ostatnými službami a možnosťami môže prispieť k predĺženiu pobytu na Podpoľaní. A to je naším cieľom,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Funguje aj požičovňa

Návštevníci si môžu zalyžovať na svahu dlhom 300 metrov. Kompletný letný lyžiarsky výstroj si môžu zapožičať priamo v požičovni SKI KASA vedľa Hotela Zerrenpach. Výstroj spolu so skipassom stojí 25 Eur na hodinu. Lyžiarom je k dispozícií vlek Tatrapoma P. Letné lyžovanie je vhodné aj pre deti, avšak musia vedieť lyžovať. “Letné lyžovanie nie je vhodné pre úplných začiatočníkov,” dodáva prevádzkovateľ.

