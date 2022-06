6 Galéria Zdroj: TASR/AP SMRŤ na Morave: Muž prešiel najdlhší visutý most na svete a ZOMREL Najdlhšiu visutú lávku pre peších na svete otvorili v polovici mája tohto roka v českej rekreačnej oblasti Dolní Morava. 18. jún 2022 ELA Správy Zo zahraničia

18. jún 2022 ELA Správy Zo zahraničia SMRŤ na Morave: Muž prešiel najdlhší visutý most na svete a ZOMREL Najdlhšiu visutú lávku pre peších na svete otvorili v polovici mája tohto roka v českej rekreačnej oblasti Dolní Morava.

V horskom areáli Dolní Morava zomrel vo štvrtok 57-ročný muž. Ten najskôr prešiel najdlhší visutý most pre peších na svete a následne skolaboval. Ako informuje portál tn.nova.cz., napriek snahe záchranárov zomrel.

Sky Bridge

Nová atrakcia u našich susedov, ktorú otvorili pred vyše mesiacom, sa volá Sky Bridge a je dlhá 721 metrov. Nástupné miesto sa nachádza neďaleko „Stezky v oblacích“ v nadmorskej výške 1110 metrov. Ľudia sa v najvyššom bode ocitnú 95 metrov nad zemou a po lávke budú môcť chodiť celoročne – v prípade, ak bude priaznivé počasie.

Spomínaný Čech ju dokázal prejsť, no následne skolaboval a zomrel. Podľa hovorkyne krajských záchranárov dostal neočakávanú zástavu srdca. Pod tragédiu sa mohlo podpísať niekoľko faktorov.

„Jedna vec je, že bolo veľmi teplo. Určite je tam aj fyzická námaha a adrenalín, keď idete cez lávku,“ uviedla Alena Kisiala pre portál.

Prechádzka v oblakoch

Český most je síce aktuálne najdlhším na svete, no nemusí to tak byť dlho. Turistické strediská sa neustále predbiehajú a prinášajú náročnejšie a megalomanskejšie atrakcie.

Ešte donedávna bol najdlhším visutým mostom vôbec ten v nemeckom lyžiarskom stredisku Willingen. Most meria 665 metrov, moravský Sky Bridge 721 ho teda prekonal len o necelú stovku metrov. Medzi výzvy patrí tiež visutý most v Portugalsku s dĺžkou 516 metrov. Aj ten bol na krátky čas svetovým unikátom, kým ho nepredbehol spomínaný most vo Willingene.

6 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk