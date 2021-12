Zdroj: Facebook.com/Hoaxy a podvody - Polícia SR Na Slovensko príde 40-tisíc migrantov z Afganistanu! Polícia upozorňuje: Je to HOAX! Po sociálnych sieťach sa začal šíriť ďalší hoax. Ide o informáciu, že by k nám mali prísť tisíce migrantov z Afganistanu. Polícia už reaguje. 17. december 2021 han Rôzne

17. december 2021 han Rôzne Na Slovensko príde 40-tisíc migrantov z Afganistanu! Polícia upozorňuje: Je to HOAX! Po sociálnych sieťach sa začal šíriť ďalší hoax. Ide o informáciu, že by k nám mali prísť tisíce migrantov z Afganistanu. Polícia už reaguje.

Policajný profil na Facebooku Hoaxy a podvody sa zaoberá ďalšou poplašnou správou. Ide o správu o migrantoch smerujúcich na naše územie.

Užívateľ pod profilovým menom Adrián Figa vyzýva, aby jeho príspevok ľudia zdieľali. „Kým táto vláda stále rieši iba koronu, zároveň v tichosti podpisuje medzinárodné zmluvy, o akých by sa nám ani nesnívalo. Nikto z okolitých štátov nechce migrantov, no na Slovensko by ich malo prísť až 40-tisíc, pretože ich všetci odmietli,“ tvrdí užívateľ v spomínanom statuse.

Reakcia polície

Vyzerá to tak, že tento príspevok nebude mať na sociálnej sieti úspech, pretože ho zdieľalo „len“ niečo cez 400 užívateľov, ale polícia pre istotu zakročila a preverila si to na Ministerstve vnútra SR.

„Európska komisia v súvislosti s prijatím nariadenia na nové programové obdobie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyzvala členské štáty, aby sa zaviazali k prijatiu vyššieho počtu osôb formou humanitárneho prijatia. Postoj SR v tejto otázke zostáva nezmenený. Okrem priamej evakuácie osôb z Afganistanu v auguste tohto roka naďalej platí, že Slovensko ponúka priestor pre prijatie 10 osôb, ktoré v Afganistane pracovali pre misiu Európskej únie,“ odpovedal rezort vnútra.

Slovensko nechcú

Polícia uviedla, že sa žiadna senzácia nekoná a Slovensko neprijíma žiadne tisícky migrantov. „Tak ako už roky hovoríme, slovenská azylačná politika je jedna z najprísnejších – je extrémne ťažké dostať azyl a legálne tu žiť,“ podotkli policajti a poznamenali: „Zároveň platí, že migranti o Slovensko nemajú záujem. Sme pre nich neatraktívna krajina. Kto tvrdí opak, tak sa snaží na seba upútať pozornosť a vyvolať pocit, aký je chcený a žiadaný“.

Zdroj: Dnes24.sk