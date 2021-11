9 Galéria Zdroj: YouTube.com/Taký som Na Slovensku pracujú na UNIKÁTE: Budeme mať najväčšie bludisko v strednej Európe! Bude to veľkolepé blúdenie! Zisťovali sme vopred, čo všetko v bludisku a jeho okolí nájdete. 20. november 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

20. november 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Na Slovensku pracujú na UNIKÁTE: Budeme mať najväčšie bludisko v strednej Európe! Bude to veľkolepé blúdenie! Zisťovali sme vopred, čo všetko v bludisku a jeho okolí nájdete.

Slovensko bude mať novú lákavú lokalitu. V Starej Ľubovni budujú najväčšie bludisko v strednej Európe. Dnes24 preto kontaktovala autora projektu, vďaka ktorému si budete môcť vychutnať úplne novú atrakciu. Lákadiel pri rieke Jakubianka pritom bude oveľa viac!

Bližšie k cieľu

Zablúdiť budete môcť na ploche 6 400 metrov štvorcových, pričom bludisko ponúkne 9 častí. „V každej bude drevená vyrezávaná socha ako postava z povesti o Čertovej skale,“ opisuje projekt Jozef Romaňák a jedným dychom dodáva, že návštevník pri každej soche dostane po vylúštení hádanky mapku, ktorá ho privedie bližšie k cieľu.

„Takto si postupne vyskladá mapu celého bludiska, dostane sa až do stredu, kde mu bude odmenou najkrajší výhľad na stredoveký hrad v Starej Ľubovni,“ prezrádza.

Návštevník si pozrie okolie z vyhliadkovej veže. Tá napodobňuje prírodný skalný útvar, ktorý poznáme ako Skalná ihla či Čertova skala.

Kedy sa môžeme tešiť na otvorenie?„Ma­nuálne práce na bludisku začali v marci 2019, otvorenie je plánované v máji 2022,“ informoval tvorca slovenského unikátu.

S Viktóriinmi záhradami

No aby toho nebolo málo, bludisko sa spája s tzv. Viktóriinmi záhradami. Ako budú vyzerať? „Pri prechádzke okolo bludiska vás príjemne prekvapia záhony plné farieb a rastlinky z babičkinej predzáhradky, aj voňavé kvety na aromaterapiu. Oddýchnuť si pritom budete môcť na vyrezávaných lavičkách pod lampami, ktoré dotvoria romantickú atmosféru záhrad, a to najmä vo večerných hodinách,“ dodáva.

Lesík aj podujatia

Ďalšia udržiavaná časť záhrad ponúkne priestor pre voľnočasové aktivity ako piknik, šport, či kultúrne podujatia ako koncerty, divadelné vystúpenia a večerné letné kino.

„Tesne za vstupom budú vysadené rôzne druhy stromov, časom tu vyrastie menší tienistý lesík, v ktorom budú zakomponované rôzne zábavné prvky pre deti a starších,“ informuje.

Nestratíte sa

Vstup do záhrad bude bezplatný. „Spoplatnený bude iba vstup do bludiska, z čoho plánujeme financovať celý chod záhrad,“ povedal Romaňák. Mesto Stará Ľubovňa mu pozemok prenajalo na 15 rokov, a to za symbolické 1 euro na rok.

Jeho návštevníci sa zároveň nebudú môcť obávať toho, že nenájdu cestu von. V Starej Ľubovni totiž vyrastá bludisko, nie labyrint. „Labyrint má väčšinou iba jednu správnu cestu bez vedľajších uličiek. Bludisko má mnoho ciest a spôsobov, ako sa dostať do stredu. Má množstvo zákutí a uličiek, ktorých cieľom je nechať návštevníka zablúdiť,“ dodal na záver autor diela.

Foto: ilustračné – Ľubovniansky skanzen

