Zdroj: TASR/František Iván Na Slovensku udrie čoskoro zima: KEDY a KDE nasneží? Kedy príde zima na Slovensko? Poznáme odpoveď! 16. november 2021 Rôzne

Zdroj: TASR/František Iván

Aké počasie ovládne onedlho Slovensko? V najbližších dňoch sa na našom území neočakáva výraznejšia zmena v charaktere počasia. No pozor, tá príde až v posledných novembrových dňoch, kedy sa do našej oblasti môže prepadnúť chladnejší vzduch.

„Ten by mal priniesť pokles teplôt pod hranicu dlhodobého teplotného priemeru a pri vhodných podmienkach by sa sneženie mohlo objaviť aj v nižších polohách,“ informuje o tom portál iMeteo.sk.

Ovplyvňuje tlaková výš

Počasie na Slovensku už niekoľko dní ovplyvňuje tlaková výš, ktorá sa rozkladá nad východnou Európou. Po jej zadnej strane prúdi do našej oblasti od juhu teplejší a vlhší vzduch. Teplo však v nižších polohách rozhodne nepanuje.

Vytvára sa totiž inverzná vrstva a teplý vzduch sa teda prejavuje predovšetkým vo vyšších hladinách, najmä v oblasti hôr. Napríklad vo štvrtok bolo na Skalnatom plese až nezvyčajných +16 °C. V nižších polohách je teplejšie len vtedy, ak sa inverzná vrstva rozruší a napríklad sa prejaví fénový efekt, ako sa to udialo včera na Liptove, kde bolo až +15 °C.

Zmena na severe

Podľa aktuálnych predbežných vyhliadok numerických modelov by mohlo dôjsť k určitej zmene na našom území až v dňoch okolo 22. novembra.

„Vyhliadky počasia teda naznačujú, že po 22. novembri by vpád studeného vzduchu mohol priniesť pokles denných teplôt na hodnoty od 0 do +6 °C a pri takýchto teplotách sa na severe očakáva sneženie,“ opisuje iMeteo.sk.

Okolo Kataríny

K ochladzovaniu by malo dochádzať postupne a podľa vyhliadok, ktoré sú však veľmi predbežné by sa denné teploty okolo Kataríny mali pohybovať pod hranicou dlhodobého normálu a mali by pribudnúť zrážky. Tie by už mohli priniesť prvé snehové vločky aj do najnižších polôh.

Vyhliadky na takto dlhé obdobie zaručené síce nie sú, no trend vývoja počasia naznačuje, že po 22. novembri by sa malo na našom území ochladzovať a pri vhodných podmienkach sa dočkáme aj prvého snehu, informuje o tom iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk