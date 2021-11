Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Ľudia na ZOZNAMKÁCH menia priority: Nie si zaočkovaný? NIČ nebude! Niektorí nezadaní ľudia sa začínajú zoznamovať inak. Už nestačí len vzájomná príťažlivosť alebo spoločné záujmy. Medzi priority pribudlo aj očkovanie proti covidu. 13. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

Korona zasahuje do našich životov viac, ako si mnohí vôbec myslíme. Podľa psychológov a odborníkov nerozdeľuje len rodiny a priateľov, no začína sa udomácňovať aj v otázkach samotného hľadania partnera.

Pritom všetko vyzeralo byť pred letom úplne inak. Mnohé médiá vtedy predpovedali, že nastane akýsi boom „leta lásky“, niečo na spôsob búrlivých a uvoľnených 20-tych rokov, ktoré boli najmä v zahraničí obdobím nekončiacich večierkov, krásnych účesov, ale napríklad i neviazaných vzťahov. Nič z toho sa však nekonalo a nepreskočilo ani do týchto dní.

Prehodnotili chvíľky slasti

Odborníci získali takéto informácie prostredníctvom projektu Singles in America. Informácie pritom mali veľmi presné, nakoľko za projektom stojí zoznamovacia aplikácia Match pre slobodných dospelých.

Výsledky môžu byť prekvapením, pretože 85 % single ľudí tvrdí, že sex je pre nich teraz menej dôležitý ako pred pandémiou.

„Tieto údaje naznačujú, že nezadaní ľudia si stále cenia sex, ale došlo k prehodnoteniu priorít intimity. Nebol nevyhnutne nahradený, ale títo ľudia vo všeobecnosti ohlasujú väčšiu túžbu skutočne spoznať potenciálnych a budúcich partnerov,“ povedal pre magazín Paper City odborník Justin Garcia z prestížneho amerického Kinseyho inštitútu. No sexuálna aktivita je podľa slov odborníka vo vzťahu stále dôležitá. Čo projekt presnejšie ukázal?

Značka: (ne)očkovanie

„Viac ako 50 % nezadaných by nešlo na prvé rande s nezaočkovanou osobou, 48 % z nich považuje nezaočkovaných ľudí za sebeckých,“ povedala renomovaná antropologička Helen Fisherová, ktorá na projekte pracovala.

Len 8 % opýtaných ľudí uviedlo, že si v minulom roku užilo náhodný sex. Údaje pritom získali na vzorke 5-tisíc slobodných ľudí vo veku od 18 do 98 rokov.

„Hľadáme prirodzene zdravých partnerov, aby sme ďalej posunuli našu DNA. Je to vstupenka do romantiky a nakoniec aj genetického prežitia,“ povedala H. Fisherová.

Prvé lastovičky na Slovensku?

Myslíte si, že sa to deje len za našimi hranicami? Omyl! „Hľadám očkovanú či naopak, neočkovaného,“ našli by sme na slovenských zoznamkách už počas tretej vlny.

„Je nám prirodzené, že človek hľadá niekoho, niečo, s čím by sa identifikoval. Na tých zoznamkách by som to zatiaľ vnímal ako taký exces. Pár jedincov si tam urobilo zábavu alebo nie sú pravdepodobne sociálne úplne v poriadku,“ povedal počas rozhovoru (30. 7.) pre TASR český klinický psychológ, psychoterapeut a profesor lekárskej psychológie Radek Ptáček v relácii Tak takto?!

Odborník vtedy odporúčal, aby sme sa vyhýbali zoznámeniam na základe očkovania.

Začínajú sa však objavovať aj iné inzeráty, ktoré sa opäť spájajú s očkovaním. Majú však inakší cieľ. Záujemcovia o prácu či brigádu informujú verejnosť nielen o svojich pracovných skúsenostiach, ale aj o tom, že sú vakcinovaní proti COVID-19.

Foto: ilustračné

