Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Pavel Neubauer Naď VARUJE Rusko: Keď prekročíte naše hranice, bude to mať pre vás zásadné NÁSLEDKY! Minister obrany Jaroslav Naď zdvihol smerom k Rusku varovný prst. Môže za to bombardovanie Zakarpatskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach so Slovenskom. 4. máj 2022 han Zo Slovenska

4. máj 2022 han Zo Slovenska Naď VARUJE Rusko: Keď prekročíte naše hranice, bude to mať pre vás zásadné NÁSLEDKY! Minister obrany Jaroslav Naď zdvihol smerom k Rusku varovný prst. Môže za to bombardovanie Zakarpatskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach so Slovenskom.

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Pavel Neubauer

Ruská invázia na Ukrajine sa začala 24. februára, ale až v utorok sa potvrdilo, že tak blízko slovenských hraníc ešte ruská raketa nedopadla. Podľa uvedených zdrojov to bolo sto kilometrov od nášho územia.

Viac k bombardovaniu kúsok od Slovenska, sa dočítate v TOMTO ČLÁNKU.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus nemá informácie, že by útok nejako ohrozil obyvateľov Slovenska. Zároveň varoval Ukrajincov, aby nechodili hore-dole cez slovensko-ukrajinské hranice.

Postoj Naďa

Okamžite sa do pohotovosti dostal minister obrany, ktorý bol aj vo vyhlásení nekompromisný. „Vďaka protivzdušnej obrane sme mali prehľad o situácii, ale aj tak sme znepokojení tým, čo sa stalo. Stalo sa to blízko od našej hranice,“ povedal Naď a doplnil, že Rusku išlo o jasný zámer: ***„Existujú spravodajské informácie, že sa Vladimir Putin rozhodol ‚,denacifikovať‘ cesty a železnice v blízkosti našich hraníc. Nemyslím si však, že sa úplne podaril.“

Odkaz do Ruska

Viacerí obyvatelia Slovenska sa obávajú toho, aby niektorá z ruských rakiet nedopadla na naše územie. Včerajší útok na Zakarpatskú oblasť ich strach ešte viac znásobil.

„Veľmi vystríham Ruskú federáciu, aby prekročila rubikon a prekročila tým hranicu so Slovenskou republikou. Ako dobre viete, automaticky to bude znamenať spustenie článku 5 Washingtonskej zmluvy. Myslím si, že tým je povedané všetko,“ vyhlásil minister obrany a poznamenal: „Malo by to zásadné následky aj pre Ruskú federáciu.“

„Ruská federácia šialenou agresiou zabíja ľudí po celej Ukrajiny. Je im jedno a rovnako aj Putinovi, pre neho nemá ľudský život hodnotu. Pre neho má jedinú hodnotu ten zámer zabrať celé územie Ukrajiny, aby vytvoril sféru Sovietskeho zväzu, po ktorom tak veľmi túži,“ myslí si Naď.

Na záver ešte Naď podotkol, že urobíme všetko preto, aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť našich ľudí.

Krízová situácia

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zvolal po útoku mimoriadne nočné zasadnutie štábu pre strategické riadenie krízovej situácie na Ukrajine. Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner informoval, že na štábe prijali opatrenia, verifikovali plány na zvládnutie situácie, aktivovali Policajný zbor a tiež Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

„Pripravili sme sa tak, aby sme zvládli a upokojili situáciu na Slovensku,“ poznamenal Leitner. Bližšie informácie chcú poskytnúť v stredu po rokovaní vlády.

Príde prvá dáma

Raketový útok podľa Klusa zvyšuje mieru nebezpečenstva v zakarpatskej Ukrajine. „Tým pádom je tu riziko, že sa začne ďalšia vlna migrácie na Slovensko,“ podotkol. Klus zároveň poukázal, že útok blízko slovenských hraníc vyvoláva bezpečnostné otázky aj v súvislosti s návštevami, ktoré sa chystajú do tejto oblasti.

Východné hranice má najbližší víkend navštíviť manželka amerického prezidenta Jill Bidenová.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR