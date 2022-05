4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj VANDALI z Ruska a Ukrajiny vyčíňali v Bratislave: TOTO je ich vďaka za naše pohostenie? Dvaja mladíci cudzej štátnej príslušnosti si zavarili. Počmárali bytovku v Bratislave a slovenská polícia ich obvinila z trestného činu Poškodzovania cudzej veci. 3. máj 2022 han Zo Slovenska

3. máj 2022 han Zo Slovenska VANDALI z Ruska a Ukrajiny vyčíňali v Bratislave: TOTO je ich vďaka za naše pohostenie? Dvaja mladíci cudzej štátnej príslušnosti si zavarili. Počmárali bytovku v Bratislave a slovenská polícia ich obvinila z trestného činu Poškodzovania cudzej veci.

Muži zákona uverejnili na Facebooku príspevok o sprejeroch, ktorí si čmárali po bytovke v hlavnom meste.

„Realizácia svojich umeleckých potrieb nevyšla dvom mladým cudzím štátnym príslušníkom podľa predstáv,“ píše sa v statuse.

Polícia spresnila, že sa obmedzilo na osobnej slobode a následným umiestnením v cele policajného zaistenia sa skončilo ich „prvomájové“ dobrodružstvo. Výsledkom ich vyčíňania bola poškodená fasáda jedného z obytných domov v mestskej časti Bratislava Trnávka.

Čo sa stalo?

Ako uvádza polícia, v nedeľu (1. mája 2022 krátko pred 22.00 h prijali oznámenie o posprejovaní obytného domu na Vietnamskej ulici v Bratislave, ktorého sa mali dopustiť dvaja mladíci.

„Policajti bezodkladne oznámenie preverili, pričom následne na základe popisu spozorovali na Ivánskej ceste aj samotných páchateľov. Tí boli obmedzení na osobnej slobode a eskortovaní na príslušné policajné oddelenie. Mladíci mali posprejovaním fasády obytného domu rôznymi nápismi a symbolmi sprejom čiernej farby, spôsobiť škodu zjavne prevyšujúcu 266 eur,“ napísali policajti do príspevku.

Zaujímavá dvojica

Až po predvedení mladíkov na Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II bolo vznesené v tejto súvislosti obvinenie z trestného činu Poškodzovania cudzej veci spolupáchateľstvom 18-ročmému Danyilovi S. štátnemu príslušníkovi Ukrajiny a 18-ročnému Iljovi N. štátnemu príslušníkovi Ruskej federácie.

Takéto prípady sú vzhľadom na aktuálne prebiehajúci konflikt na Ukrajine a príval utečencov na Slovensko verejnosťou citlivo vnímané. Aj práve preto prípad rozdúchal vášne.

Iba nedávno bratislavskí policajti riešili agresívny útok dvoch Ukrajincov, ktorí najprv verbálne, následne fyzicky napadli zákazníka na benzínovej pumpe. V úderoch päsťami pokračovali aj keď poškodený muž ležal na zemi.

„Doma sa im medzi sebou otcovia strieľajú a oni tu spolu čarbú po stenách. Dal by som im na mesiac, aby čistili grafity po stenách a potom deportovať naspäť do rodnej zeme,“ komentuje vandalizmus dvoch mladíkov na Facebooku pán s menom Starý dôchodca.

Žiadne také, pekne nech si to, čo spôsobili, odmakajú. Taký názor má pani Martina, ktorá pod statusom polície napísala toto: „Skús ísť poškodzovať majetok do Rakúska ako občan Slovenska… Ak niekoho prijmeš s úmyslom mu pomôcť v zlých časoch a on to zneužije a neváži si to, tak si nič iné nezaslúži ako ho poslať tam, odkiaľ prišiel.“

Zdroj: Dnes24/TASR