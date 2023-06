8 Galéria Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Nahnevaný Peter SAGAN po páde v cieli: NIE som zmierený s tým, že som druhý! FOTO Boj o lepšiu pozíciu sa v záverečných metroch vyostril a vyústil do pádu. Sagan sa dostal do kontaktu s Čechom Pavlom Bittnerom a obaja skončili na zemi. 26. jún 2023 Šport

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Slovenský cyklista Matúš Štoček ukončil dvanásť rokov trvajúcu hegemóniu bratov Saganovcov a na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch získal v dramatickom finiši svoj premiérový titul majstra Slovenska. Favorit pretekov Peter Sagan na cieľovej páske spadol, skončil tesne za Štočekom a v mixzóne neskrýval hnev.

Podľa slov osemnásobného slovenského majstra zapríčinil záverečný pád na cieľovej rovinke práve jeho premožiteľ.

Nahnevaný Sagan

Dojazd spoločného šampionátu sa niesol v znamení hromadného šprintu. Boj o lepšiu pozíciu sa v záverečných metroch vyostril a vyústil do pádu. Sagan sa dostal do kontaktu s Čechom Pavlom Bittnerom a obaja skončili na zemi. Trojnásobný majster sveta z pádu vyviazol s odreninami a obviazaným lakťom. Rozhodcovia po skúmaní videozáznamu neudelili dodatočné tresty a uznali pôvodné výsledky za konečné.

Sagana incident evidentne nahneval a po pretekoch mal pocit, že ho zapríčinil nový slovenský majster Štoček. „Nebol by som nahnevaný, keby sa nestalo to, čo sa stalo. Práveže ma skôr mrzí, že to dopadlo takto, keďže mám štartovať na Tour. Zaujímalo by ma video z toho šprintu, zatiaľ mi ho nikto neukázal. Myslím si, že viem, kde nastal problém, no potreboval by som si to potvrdiť na videu. Myslím si, že Matúš začal šprintovať popri bariére, ja som išiel zľava, potom to zavrel do stredu cesty,“ okomentoval Sagan pád, po ktorom v emóciách odhodil prilbu. Zranenie utrpel aj jeden z fotografov stojacich v cieľovej časti. Pred novinármi sa Sagan nechcel stotožniť s druhým miestom. „Ja nie som zmierený s tým, že som druhý, takže o tom mi ani nehovorte,“ vyhlásil.

Ako to videl Štoček?

Svoj pohľad na pád prezentoval aj Štoček: „Ja som to zistil až za cieľom, keď som zastavil. Cítil som niečo na boku, asi 10 metrov pred cieľom, potom som zistil, že to boli Peťove rajdy. Pozrel som si video a z druhej strany, ako som bol ja, sa to zavrelo.“

Preteky sprevádzalo na 228 kilometrov dlhej trati niekoľko únikov, napokon ani jeden z nich nebol úspešný a jazdci absolvovali po krátkom stúpaní hromadný dojazd. Najsilnejší v ňom bol Čech Matthias Vacek, tesne za ním finišoval Štoček, ktorý zaknihoval v Tlmačoch zlaté double, keď predtým triumfoval aj časovke elite. „Vedel som, že nemám zrýchlenie, preto som začal špurtovať skôr ako Peťo Sagan, približne 300 metrov od cieľa. Bol som za nim o dve miesta. Potom sa išlo naplno až na cieľovú pásku. Videl som, ako ma predbehol Vacek, ktorý vyhral preteky, ale ďalších súperov som už nechal za sebou. Som plný emócií a som šťastný, že sa mi podarilo zvíťaziť prvýkrát v elitnej kategórii. Nemám úplne v hlave, že som zlomil nejakú dvanásťročnú sériu. Som rád, že som zdolal Peťa a že budem mať v budúcom roku oblečený dres majstra Slovenska,“ uviedol Štoček.

Derniéra na Tour de France

Sagan sa zároveň lúčil s domácim šampionátom, keďže po sezóne končí profesionálnu kariéru na ceste. Od roku 2011 zaznamenal osem titulov majstra SR, no čerešničku na torte v podobe deviateho nepridal. Posledný triumf získal na predchádzajúcom národnom šampionáte 26. júna minulého roka v českom stredisku Mladá Vožice.

Od budúcej soboty čaká 33-ročného jazdca tímu TotalEnergies derniéra na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Sagan verí, že následky pádu v Tlmačoch neohrozia jeho účasť na vrchole ročníka: „Dúfam, že nie. Doškriabaný som od chrbta až dolu na nohu. Uvidíme, ako rýchlo sa to bude hojiť.“

Zdroj: YouTube.com/ATCycling

