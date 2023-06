4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Miss Slovensko/Artur Koff Nová kráľovná krásy: Titul Miss Slovensko 2023 vyhrala TANEČNICA Daniela Vojtasová 23-ročná študentka Daniela Vojtasová z Dolného Kubína je novou kráľovnou krásy. Okrem toho najvyššieho ocenenia si už odniesla viacero titulov. 25. jún 2023 ELA Magazín Ona

25. jún 2023 ELA Magazín Ona Nová kráľovná krásy: Titul Miss Slovensko 2023 vyhrala TANEČNICA Daniela Vojtasová 23-ročná študentka Daniela Vojtasová z Dolného Kubína je novou kráľovnou krásy. Okrem toho najvyššieho ocenenia si už odniesla viacero titulov.

Sobota večer patrila na obrazovkách televízie Joj voľbe kráľovnej krásy. Diváci sa dozvedeli meno novej Miss Slovensko 2023. Program netradične moderoval bývalý hokejista Boris Valábik a Marek Polomský. Do 27. ročníka súťaže sa prihlásilo 1175 dievčat.

Hľadali osobnosť

Finalistky sa predstavili vo videovizitke a vlastným vystúpením, počas ktorého ukázali, v čom vynikajú. Po každej trojici si ich odchytil moderátor, ktorý ich vyspovedal a tak sa diváci a porota dozvedeli o nich viac. Otázky si však kládli aj súťažiace navzájom. Nechýbala promenáda v plavkách a vo večerných šatách, ako aj hudobné vystúpenia umelcov.

Ako už od začiatku tohto ročníku avizovali organizátori, tento rok nehľadala porota iba krásnu slečnu, ale osobnosť. „Rozhodli sme sa, že sa chceme posúvať a byť autentickí,” povedal v úvode večera riaditeľ súťaže Michael Kováčik. Heslo „nehľadali sme ideál krásy, hľadali sme osobnosť“, sa tak nieslo až do samotného konca.

„Tentoraz to nie je tá najkrajšia, nie je to žiadna kráľovná krásy. Je to dievča, ktoré svoj titul využije najlepšie…Miss Slovensko pre rok 2023 sa stáva finalistka s číslom 12, Daniela Vojtasová," opäť zdôraznil Kováčik na samotnom závere, ktorý tiež vysvetlil, že tohtoročnú víťazku vybrali na základe toho, ktorá si to podľa nich zaslúžila najviac.

Novou Miss Slovensko sa stala súťažiaca s číslom 12 Daniela Vojtasová z Dolného Kubína, ktorá súčasne získala aj tituly Miss Skin a Miss Voice.

Titul prvej vicemiss 27. ročníka prestížnej súťaže krásy patrí finalistke s číslom deväť Petre Sivákovej zo Šamorína. Druhou vicemiss je súťažiaca s číslom dva Sonja Kopčanová z Banskej Bystrice.

Finalistka s číslom deväť Petra Siváková zo Šamorína si odniesla titul EVA Miss Sympatia 2023, Titul Miss Smile získala za najkrajší úsmev súťažiaca s číslom sedem Nina Nemčoková z Bratislavy. Na Miss Universe pôjde finalistka s číslom tri Kinga Puhová z Dunajskej Stredy.

Čomu sa nová Miss venuje?

Daniela študuje 4. rok na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Marketingovej komunikácie. Zároveň spravuje sociálne siete pre podcast, ktorý sa venuje témam udržateľnosti a ekológie. Ako profesionálna tanečnica účinkovala vo viacerých veľkých tanečných a hudobných tv projektoch ako Let´s Dance a pod. Má rada fotenie a umenie. Zaujíma sa tiež o výrobu vína a v budúcnosti by sa rada v tejto oblasti vzdelávala. Ovláda anglický a španielsky jazyk.

A aký bude jej ďalší život a smerovanie po Miss, bez ohľadu na víťazstvo? Takto odpovedala ešte pred finále: „Myslím si, že stále ostanem sama sebou a „nohami pevne na zemi“. Chcela by som sa však viac zamerať na pomoc druhým. Aktuálne sa venujem témam každodennej udržateľnosti, no do budúcna by som rada spojila s organizáciou Jeden rodič, keďže viem v akých neľahkých situáciách sa neraz ocitajú slobodné matky a ich deti. Chcela by som byť oporou tam, kde to bude potrebné a byť inšpiráciou pre mladé dievčatá a ženy. Chcem odovzdávať pozitívnu energiu svojmu okoliu a ísť vo všetkom, čo robím príkladom. Rada by som čo najlepšie reprezentovala nielen projekt Miss Slovensko, ale hlavne jeho vízie a dôležité hodnoty,“ uviedla Daniela v rozhovore na stránke súťaže.

