Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Na Kollára sa to SYPE: ZBIŤ mal okrem Krištúfkovej aj ďalšiu, súčasnú poslankyňu Sme rodina Fackami spred 12 rokov, ktoré mal súčasný predseda parlamentu Boris Kollár uštedriť Barbore Richterovej, sa kauza fyzického násilia šéfa Sme rodina nekončí. 25. jún 2023 ELA Správy Politika

25. jún 2023 ELA Správy Politika Na Kollára sa to SYPE: ZBIŤ mal okrem Krištúfkovej aj ďalšiu, súčasnú poslankyňu Sme rodina Fackami spred 12 rokov, ktoré mal súčasný predseda parlamentu Boris Kollár uštedriť Barbore Richterovej, sa kauza fyzického násilia šéfa Sme rodina nekončí.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Boris Kollár už nejaký ten týždeň, konkrétne niekoľko mesiacov, čelí závažným obvineniam zo strany jednej z mamičiek jeho detí Barbory Richterovej. Matka jeho dvoch synov podala na šéfa parlamentu trestné oznámenie za bitku, ktorú jej uštedril pred 12 rokmi v USA. Prípad do svojich rúk prevzala Národná kriminálna agentúra a začala ho bezodkladne prešetrovať. Trestné oznámenie dal na Richterovú tento týždeň aj Kolllár.

Temná minulosť

Temná minulosť však na Kollára pred parlamentnými voľbami vyskakuje ako kostlivci zo skrine. Médiá pripomínajú, že nemá ísť o jediný fyzický atak Kollára.

Dnes už odsúdený Marian Kočner novinárom v roku 2016 povedal: „Videl som, ako kopal tehotnú matku svojho dieťaťa do krvi“.

Už vtedy sa hovorilo, že Kočner mal na mysli súčasnú poslankyňu za Sme rodina Petru Krištúfkovú, ktorá má s Kollárom dcéru. Tá to však odmieta, podobne ako Boris Kollár.

O bitkách Kollára sa píše aj v Threeme, a to práve medzi spomínaným Kočnerom a partnerkou Tomáša Rajeckého. „Jasné, že bil aj Petru. Nebolo to raz, bolo to viackrát, vedeli o tom všetci,“ povedal pre TV Markíza Rajecký.

Tomáš Rajecký je známy z prípadov okolo mafiánskej skupiny „piťovci“, je odsúdený na podmienku v kauze Súmrak, v ktorej bol kľúčový svedok. Petra Krištúfková sa ešte ako tínedžerka dala dokopy s obávaným mafiánom Róbertom Diničom, s ktorým splodila dcéru Vanessu. Rajecký teda môže mať informácie z pravej ruky, keďže sa pohyboval aktívne v prostredí spájanom s Kollárom.

Zbil ďalšiu?

A na Kollára vyťahuje ďalšie údajné fyzické násilie. Oprášil aj spomienku na mediálne známy výlet na Kube, z ktorého pred rokmi už internetom preleteli fotky, na ktorých je Boris Kollár v spoločnosti mafiána Juraja Ondrejcsáka, prezývaného Piťo, spomínaného Rajeckého a ďalších mien podsvetia.

Na čo ale Rajecký teraz upozornil, bola vtedy prítomnosť mladej ženy, ktorá tam podľa Rajeckého prišla s Borisom Kollárom. Má ísť o súčasnú poslankyňu za Sme rodina Moniku Péter. Ona aj Kollár to však odmietajú.

„Stali sa tam dva incidenty. Raz to bolo v Havane, kde po hádke dostala facku. Neskôr sme odišli k moru, kde sa stal ďalší incident a kde ju zbil dosť,“ uviedol Rajecký pre TV Markíza.

Tomáš Rajecký vyzval Borisa Kollára, aby šiel na detektor lži. Naopak, Sme rodina to považuje za predvolebnú diskreditáciu, rovnako ako výpovede Richterovej.

Zdroj: Dnes24.sk