14. november 2022 ELA Politika

Nahradí Lengvarského? Nie je vylúčené, že Marek Krajčí bude OPÄŤ ministrom zdravotníctva

Hroziaci kolaps zdravotníctva, akútny nedostatok lekárov a sestier, i možný návrat Mareka Krajčího do kresla ministra zdravotníctva. Na čom sa zhodli Krajčí a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková v relácii Na telo?

Niet inej cesty, než je dohoda s lekármi. Ak sa memorandum navrhnuté ministerstvom zdravotníctva trochu spresní, mali by ho lekári podpísať.

Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) a Marek Krajčí (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Kolaps zdravotníctva

Nechceli hovoriť o iných možných riešeniach, kolaps zdravotníctva nepripúšťajú. Nepovažujú za dobré ani vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníctvo.

„Nie je to čiernobiele. Je pravda, že lekári majú dôvod sa sťažovať a je dobré, že tlačia na systémové zmeny. Škoda, že tak nerobili skôr,“ podotkla Bittó Cigániková.

Požiadavka na zvýšenie platov sa podľa nej nedá splniť hneď, je za postupné navyšovanie. Nerozumie, kde sa pri rokovaniach stala chyba, keďže v parlamentnom zdravotníckom výbore prešli požiadavky lekárov a zhodli sa na riešeniach aj termínoch.

„Odborári poukazujú na jeden z najväčších problémov, a to je žalostný stav srdca zdravotníctva, a tým sú nemocnice, najmä tie koncové,“ povedal Krajčí.

Financovanie zdravotníctva

Vysvetlil, že tie poskytujú najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť a generujú zdravotníckych profesionálov. „Keď nebudú dobre fungovať a nebudú dobre zaplatené, tak sa naše zdravotníctvo postupne rozpadne,“ dodal.

Problém vidí najmä v tom, že nie je definovaná cenotvorba nemocníc. S Bittó Cigánikovou súhlasí, že ustanovenie o zabezpečení platieb z poistného pre všetky nemocnice treba jasnejšie formulovať.

Nezhodli sa, či rezorty zdravotníctva a financií postupujú dobre. Bittó Cigániková vyčíta ministerstvu financií, že na ňom rok a pol stáli platy zdravotníkov.

Krajčí podotkol, že táto otázka je vyriešená. Podčiarkol, že lekárom ide o ďalšie systémové zlepšovanie zdravotníctva. „Všetci sa spoliehame na to, že sa dohodnú. Tu neexistuje riešenie, že sa nedohodnú,“ uviedol.

Odložené operácie

Krajčí aj Bittó Cigániková odmietajú vyhlásenie núdzového stavu v prípade odchodu lekárov. Poslankyňa upozornila, že nátlak by ich mohol odradiť od práce v slovenskom zdravotníctve úplne. Obdobne to vníma aj Krajčí.

Upozornil, že ak by lekári napokon 1. decembra nenastúpili do práce, odložia sa plánované operácie a bude ťažké zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Krajčí nepovedal, či bude novým šéfom zdravotníckeho výboru po odvolaní Bittó Cigánikovej. Ak by ho navrhli, nebude poslancom hovoriť, aby zaňho nehlasovali.

Označil za hypotézy, že sa OĽANO nezúčastnilo na odvolávaní Bittó Cigánikovej z postu šéfky výboru pre to, aby im neodvolali ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Nahradí Lengvarského?

Bittó Cigániková trvá na tom, že ju odvolali pre jej boj za práva žien. Poukázala na to, že výbor teraz môže riadiť jeho podpredsedníčka Anna Záborská (OĽANO).

Čo sa týka predčasných volieb do NR SR, podľa Bittó Cigánikovej by to bolo lepšie. Uviedla, že za takýto návrh i za odvolávanie členov vlády bude hlasovať.

Zároveň označila za vylúčené, že by Krajčí nahradil Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) na poste ministra zdravotníctva. „Vylúčené nie je nič,“ reagoval Krajčí na otázku, či táto možnosť vylúčená je.

