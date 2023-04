Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Nájomníčka si do bytu zobrala rybku: Majiteľ jej naúčtoval dve stovky a potom ŠOKOVAL Chystáte sa do prenájmu? Ak máte zvieratko, pozor na podmienky majiteľa nehnuteľnosti. Je len na ňom, koho pustí do bytu či domu, ktorý vám prenajíma. 23. apríl 2023 Magazín

Nájsť prenájom, kde možno prichýliť pod jednu strechu psa či mačku, môže byť občas problematické. Zatiaľ čo niektoré zvieratá dokážu narobiť starosti, iné sa správajú ukážkovo. No zmluva istého prenajímateľa sa stala hitom internetu. Ten bol natoľko opatrný, že jeho nehnuteľnosťou neprešla bez povšimnutia ani nájomníčka s rybkou. Žena je prístupom majiteľa prekvapená a rozhovorila sa na TikToku.

Nájomné pre domáce zviera

V zmluve stojí, že ako nájomníčka musí zaplatiť za svoje „domáce zviera“ jednorazový poplatok vo výške 200 dolárov. Pod pojmom „domáce zviera“ sa však teda neskrýva pes či mačka, ale zlatá rybka. Tá v domácich akváriách spravidla nerastie do dĺžky viac ako 15 centimetrov.

Žena sa nechcela svojho miláčika zbaviť alebo ho niekomu darovať a preto zmluvu podpísala. Neostalo však len pri tejto cifre. Prenajímateľ ju čoskoro informoval o tom, že jej bude účtovať ďalších 15 dolárov mesačne. Tento poplatok označil ako „nájomné pre domáce zviera“.

Video odštartovalo reakcie

„Ryby sú rušivé zvieratá, robia hluk. To fakt nechápeš?“ spýtal sa jej ironicky jeden z komentujúcich užívateľov sociálnej sieti.

Iný napísal, že sa tento víkend sťahuje a preto preventívne prehodí deku cez klietku svojho škrečka: „Žiaden prenajímateľ mi nebude hovoriť, či v byte môžem alebo nemôžem mať škrečka.“

Mnohí sa zabávali nad pojmom „domáce zviera“, ďalší nesúhlasili s výškou jednorazového či mesačného poplatku. No našla sa aj hŕstka ľudí, ktorá vidí problém v samotnom akváriu. To by mohlo v prípade prasknutia narobiť v byte väčšiu škodu a preto sa čiastočne prikláňajú na stranu majiteľa nehnuteľnosti.

