Na strednej škole vyučuje PROFESOR alebo UČITEĽ? Táto odpoveď vás možno prekvapí! Niektorí nenazvú vyučujúceho na strednej škole inak ako pán učiteľ či pani učiteľka. Iní sa držia tradície a použijú oslovenie pán profesor či pani profesorka. Ktoré oslovenie je podľa vás to správne? 15. apríl 2023 Monika Hanigovská

15. apríl 2023 Monika Hanigovská Magazín Na strednej škole vyučuje PROFESOR alebo UČITEĽ? Táto odpoveď vás možno prekvapí! Niektorí nenazvú vyučujúceho na strednej škole inak ako pán učiteľ či pani učiteľka. Iní sa držia tradície a použijú oslovenie pán profesor či pani profesorka. Ktoré oslovenie je podľa vás to správne?

Naprieč internetom aj mimo neho sa vedú stále diskusie o tom, ako správne osloviť vyučujúceho na strednej škole. Možno aj vy ste sa dostali do situácie, keď ste nevedeli, či sa máte ako rodič alebo žiak obrátiť na „pána učiteľa“ a „pani učiteľku“, alebo „pána profesora“ či „pani profesorku“. Redakcia Dnes24 sa pozrela na to, ako to s používaním tohto známeho titulu teda je.

Oslovenie so stáročnou tradíciou

Aby sme porozumeli tomuto titulovaniu, musíme sa najprv obzrieť do minulosti. „Označovanie učiteľov na vyššom stupni vzdelávania, dnes na stredných školách a gymnáziách, podstatným menom profesor má stáročnú tradíciu. Stretávame sa s ním aj v Historickom slovníku slovenského jazyka v ukážkach z 18. storočia, napríklad Martin Morgenbesser, slobodny nationalskeg sskolj profesor. Prirodzene, akademický titul profesor a s ním súvisiace uvádzanie skratky vedecko-pedagogického titulu prof. pred menom a pred akademickými titulmi prináleží iba vysokoškolským profesorom,“ vysvetlilo pre Dnes24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ako pracovné označenie

Podľa Slovníkového portálu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, má slovo profesor dva významy. Je to najvyšší vedecko-pedagogický titul vysokoškolského učiteľa a zároveň je to aj pracovné označenie stredoškolského učiteľa. Toto označenie je dostupné v slovníku slovenského jazyka z roku 2003.

Nech už vo vyššie popísanom prípade oslovujete stredoškolského učiteľa akokoľvek, nemusíte sa obávať chybného kroku či trápnej chvíle. No v tomto prípade ide len o pracovné označenie stredoškolského učiteľa bez akademického titulu.

