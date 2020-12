3. december 2020 Dnes24.sk Šport Hokej Najstarší zimák čaká modernizácia: "Prerábka" zhltne 5,5 milióna! VIZUALIZÁCIA a FOTO

Konečne sa dočkal! Kultúrne prostredie zimného štadióna v Banskej Bystrici je už roky na nízkej úrovni. To sa však zmení! Hokejová hala dostane nový lesk.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica , TASR/Ján Krošlák

Štvrtkový podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o. je začiatkom historicky najväčšej rekonštrukcie oboch hál banskobystrického zimného štadióna v očakávanom konečnom objeme 5,5 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 mil. eur, ktorú poskytla Banskej Bystrici v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022,“ uviedla.

Modernizácia najstaršieho štadióna

Ako pokračovala, pred poskytnutím dotácie prešiel projekt rekonštrukcie aj posúdením Útvaru hodnoty za peniaze. „Modernizáciou najstaršieho zimného štadióna na Slovensku vznikne o niekoľko mesiacov kvalitné športovisko spĺňajúce podmienky a trendy 21. storočia pre tréningovú a zápasovú činnosť hokejovej mládeže i dospelých,“ poznamenala Marhefková.

Už začiatkom novembra sa začali práce na dokončení statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A a práce spojené so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál zimného štadióna vrátane priestorov, v ktorých predtým nebola. „Vzduchotechnika vytvorí kvalitnejšie klimatické prostredie pre mrazenie ľadu, zvýši jeho kvalitu a zníži náklady na jeho výrobu. Zároveň sa zabráni vytváraniu kondenzu a oparu vo vnútri štadióna. Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí,“ vymenovala.

Nové vnútro aj fasády

„Obe haly sa dočkajú obnovy nielen vnútorných priestorov, ale aj vonkajších fasád. V hale A dôjde k vybúraniu celej západnej tribúny, tzv. „béčko“, a vytvoreniu novej, s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Znamená to, že po rekonštrukcii sa budú môcť návštevníci pohybovať po celom štadióne bez toho, aby ho museli opustiť,“ hovorí o zásadných zmenách predseda predstavenstva MBB a. s., Dušan Argaláš.

„V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, fanshop a športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brúsiareň korčúľ,“ dopĺňa Argaláš.

Ako pokračovala Marhefková, v pláne je výmena celej oblúkovej presklenej východnej fasády, ošetrenie strechy, rekonštrukcia toaliet pri VIP-kei priestorov rolbárne, inštalácia efektného osvetlenia a ozvučenia, veľkoplošných LED obrazoviek, najmodernejších pružiacich mantinelov, ktoré zvýšia ochranu hokejistov pred zranením a pod. V okolí zimného štadióna budú upravené spevnené plochy.

Vizuálizácie obnoveného zimného štadióna si môžete pozrieť v priloženej galérii!

9 Galéria

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Dotácie na hokej

„Chceli sme pristúpiť k architektonickému riešeniu tak, aby to nebola rekonštrukcia typu opravíme-zateplíme, ale chceli sme do toho vniesť aj nový vizuál. Spojiť historické s možnosťou niečoho moderného a nadčasového. Budeme sa tešiť, keď sa to podarí zrealizovať v podobe, ktorú sme pripravili a hlavný vstup bude symbolizovať akýsi vstup do ľadového chrámu, priestoru, kde sa odohrávajú zimné športy,“ dopĺňa autor projektu rekonštrukčných prác Vladimír Hladký.

Mesto si uvedomuje, že stavebná činnosť ovplyvní aj fungovanie hokejových klubov. „Preto v návrhu rozpočtu na rok 2021 okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna počíta aj s poskytnutím dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120-tisíc eur a seniorského hokeja v objeme 150-tisíc eur,“ uviedla ďalej Marhefková.

Aktuálne zábery na zimný štadión nájdete v GALÉRII!!

9 Galéria

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

