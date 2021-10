Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Mikasovi úradníci nám ZAKÁZALI na proteste SPIEVAŤ. Duševne chorá vláda ako Matovič? V nedeľu 17. októbra smeruje Smer-SD na avizovaný protest do Rimavskej Soboty. Ako je to s takýmto zhromaždením a čo sa na ňom smie či nesmie? Nuž, úradníci Fica nesklamali. 16. október 2021 ELA Politika

16. október 2021 ELA Politika Mikasovi úradníci nám ZAKÁZALI na proteste SPIEVAŤ. Duševne chorá vláda ako Matovič? V nedeľu 17. októbra smeruje Smer-SD na avizovaný protest do Rimavskej Soboty. Ako je to s takýmto zhromaždením a čo sa na ňom smie či nesmie? Nuž, úradníci Fica nesklamali.

Strane trojnásobného expremiéra Roberta Fica prajú nielen prieskumy, ale i počasie. Minimálne na najbližšiu nedeľu 17. októbra. Ak by sa voľby konali v októbri, strana Smer-SD by skončila tretia s 13,8 percenta hlasov, tesne za Sulíkovou SaS. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj na vzorke 1000 respondentov.

Robert Fico nezaháľa v poslaneckej lavici ako opozičný politik ani počas pandémie a farbách na covidovej mape. Už počas týždňa na tlačovke pozval ľudí už túto nedeľu 17. októbra do Rimavskej Soboty na ohlásený „čapicový protest“.

Protest sa uskutoční aj pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

„A toľko budeme tými čapicami, šálmi a šatkami mávať, až túto bandu odtiaľ vyženieme, lebo my už ich môžeme nazvať, že to je praobyčajná banda, ktorá zradila tento národ,“ uviedol počas týždňa Fico.

Mikasov úrad ho pobavil

Robert Fico v najnovšom videu hovorí, že mu bolo čudné, že sa im vláda nesnaží podujatie nejako prekaziť. No ako dodáva, úradníci ho nesklamali.

A to priamo z Mikasovho úradu (Úradu verejného zdravotníctva, pozn. red.) „Že vraj keď budeme na proteste spievať, tak je to zakázané verejné zhromaždenie, ktoré sa nemôže konať,“ hovorí Fico vo videu.

„Ale že pokiaľ budeme na tomto proteste iba zachmúrení, zlí a budeme kričať, tak takéto podujatie môžeme zorganizovať,“ dodáva pobavene.

Duševne chorá vláda?

Ficovi táto absurdita pripomenula, že si pripadá ako obuvník z rozprávky Pyšná princezná, ktorý si každý deň odskočil zaspievať do vedľajšieho kráľovstva, lebo v tom jeho to bolo zakázané.

„Potom si kladiem otázku, že či sa duševná choroba, na ktorú sa Matovič tak dlho liečil, preniesla na celú vládu?“ Zdôraznil, že on spievať nevie, ale na zhromaždení si z chuti z plného hrdla zaspieva.

„Vy si nezabudnite zobrať čapice, šále a šatky a budeme nimi mávať a budeme im ukazovať, ako ich budeme vyháňať z Úradu vlády,“ pripomenul svojim priaznivcom na záver videa Robert Fico.

Môže sa protest uskutočniť?

Rimavská Sobota je túto nedeľu v červenej farbe a v 1. stupni ohrozenia. Práve tam Fico zvoláva tisícky ľudí, ktorá sa bez problémov môže stretnúť bez rúšok. Podľa hygienikov nejde o hromadné podujatie. Odvolávajú sa na slovenskú ústavu, ktorá ľuďom garantuje právo zhromažďovať sa.

„Protest nemožno označiť za hromadné podujatie. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241/2021 z dňa 12. 08. 2021, upravujúca podmienky konania hromadných podujatí, nezakazuje ani neobmedzuje právo pokojne sa zhromažďovať. Právo pokojne sa zhromažďovať je jedno zo základných práv a jeho ochranu garantuje Ústava SR,“ uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Katarína Nosálová.

O mesiac 17. novembra chce zasa Smer protestovať v Bratislave. Tá má ale najvyššiu zaočkovanosť, zrejme horšie ako v oranžovej neskončí.