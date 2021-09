Zdroj: Dnes24.sk Nakupujete podľa letákov? Črtá sa zmena, jedna vec z nich ZMIZNE! Zbierate letáky viacerých obchodných reťazcov a na základe toho nakupujete akciové výrobky? To, čo zaviedli pred pár rokmi národniari, končí. 26. september 2021 ELA Rôzne

26. september 2021 ELA Rôzne Nakupujete podľa letákov? Črtá sa zmena, jedna vec z nich ZMIZNE! Zbierate letáky viacerých obchodných reťazcov a na základe toho nakupujete akciové výrobky? To, čo zaviedli pred pár rokmi národniari, končí.

Nie je to tak dávno, čo sa obchodné reťazce museli popasovať s nápadom „byť národniarom aj pri výrobkoch“ vtedajšieho vedenia rezortu pôdohospodárstva pod taktovkou Slovenskej národnej strany.

Konkrétne začiatkom roka 2019 to bola práve SNS a jej ministerka agrorezortu Gabriela Matečná, ktorá zmenila podobu letákov reťazcov. Tie museli udávať aspoň polovicu slovenských potravín. Návrh predložila poslankyňa národniarov Eva Antošová.

Ak zlacnené, tak slovenské

Toto opatrenie vstúpilo do platnosti v máji 2019 a výhrady k nemu mala vtedajšia opozícia a aj Európska komisia. Tá následne zaslala Slovensku formálnu výzvu, kde pomenovala nesúlad národnej regulácie s právom Európskej únie.

„Je to absurdný zákon, je to doslova výplod ekonomického nacionalizmu, ktorý by vo vyspelej Európe nemal mať miesto,“ povedala v tom čase poslankyňa za SaS Jana Kiššová o dvoch normách, ktoré prijala minulá koalícia.

Reťazce povinnú propagáciu slovenských výrobkov v letákoch napadli, lebo podľa nich nerešpektuje zásady voľného pohybu tovarov v Únii.

Zmenu vítajú

Výrobcovia a dovozcovia potravín zastúpení v Slovenskom združení pre značkové výrobky (SZZV) vítajú a podporujú návrh novely zákona o potravinách, ktorý teraz predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na schválenie vláde a následne Národnej rade SR.

Ako uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher, parlament tak bude môcť zosúladiť slovenskú legislatívu s právom EÚ a ukončiť obmedzovanie ponuky potravín slovenským spotrebiteľom.

Navrhované zrušenie povinného zastúpenia domácich produktov v propagačných materiáloch podľa neho vytvorí rovnaké pravidlá pre všetkých a zabezpečí aj viac možností voľby pre spotrebiteľov.

Poznamenal, že MPRV naplnilo stanoviská strán OĽANO a SaS, ktoré v máji 2019 podali podnet na preskúmanie súladu tohto zákona s ústavou, ako aj tzv. infringement Európskej komisie z júla 2020 voči tejto regulácii.

Umelo pridávaná nálepka

Nastavovanie akýchkoľvek limitov pre národný trh podľa Tuchschera škodí zvyšovaniu kapacít slovenského potravinárstva, ktorého rast je závislý od možností exportu.

Paradoxne existujúca regulácia prispieva k budovaniu virtuálnych baliarní potravín bez vytvárania skutočnej pridanej hodnoty, ktorým je v snahe umelého dosahovania vyššieho podielu domácich potravín umelo pridávaná nálepka slovenského výrobku.

Upozornil, že pokiaľ má Slovensko záujem o čerpanie benefitov z členstva v jednotnej Európe, nemôže si zo svojich záväzkov vyberať podľa svojich predstáv.

Práve funkčný jednotný trh s potravinami počas obmedzení na hraniciach v čase pandémie znamenal, že Slovensko nemuselo čeliť významným výpadkom dodávok, čo je jedna z kľúčových výhod členstva SR v EÚ. V nekrízovom období jednotný trh praje aj slovenským potravinárom exportujúcim na európsky trh bez bariér a s potenciálne vyššou pridanou hodnotou.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR