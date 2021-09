Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk Takto môžete získať naozaj najnižšie splátky hypotéky. Má to však háčik Požičať si v banke na byt je momentálne skutočne lacné. Napriek tomu môže byť bežná hypotéka na 30 rokov stále pre niekoho príliš drahá. Dá sa to riešiť. 2. september 2021 MI Ako ušetriť

Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

Splátka vašej hypotéky môže byť aj o sto eur lacnejšia a to v prípade, že si ju presuniete do jednej z dvoch bánk na slovenskom trhu. Tie totiž klientom pri refinancovaní hypotéky ponúkajú rekordnú splatnosť až 40 rokov a vďaka tomu môže byť vaša splátka výrazne nižšia. Všetko však má svoje plusy i mínusy.

Výrazná úspora

Tento typ produktu určite nie je vhodný pre každého a aj preto ho veľa ľudí nevyužíva. Môže sa však stať, že ste si v minulosti vzali hypotéku, ale medzitým sa vám zásadne zmenila finančná situácia a súrne potrebujete výrazne nižšiu splátku.

V čase rekordne nízkych úrokových sadzieb, ktoré sú už pod úrovňou jedného percenta, by nemal byť problém získať výhodnejšiu hypotéku v inej banke.

Ak však ani to nestačí, môže vám pomôcť predĺžiť si splácanie vášho úveru až na 40 rokov, čím dosiahnete naozaj výraznú úsporu.

„Napríklad ak si niekto požičia 150-tisíc eur na 30 rokov s jednopercentným úrokom, bude platiť mesačnú splátku vo výške 482,46 eura. V prípade, že by si tento dlžník natiahol splatnosť na 40 rokov, výška jeho splátky by klesla na 379,28 eura,“ píše portál finsider.sk.

To by znamenalo rozdiel viac ako sto eur mesačne a to už je skutočne nezanedbateľná suma. Má to však aj svoju cenu. Keďže úver budete banke splácať dlhšie, na úrokoch tak spolu zaplatíte o viac ako osemtisíc eur viac. Tento náklad sa však rozloží na dlhé roky a ak v danej chvíli nevidíte iné riešenie, môže to stáť za to.

Len dve banky

Štandardne sa hypotéky poskytujú na maximálne 30 rokov. Je to prirodzené, pretože tento veľký záväzok by človek mal splatiť skôr, ako pôjde do dôchodku. Ako informuje portál, Prima banka a mBank vám umožnia vziať si hypotéku aj na 40 rokov, ak si ju k nim prenesiete z inej banky.

„Podmienkou je, aby si klient požičiaval najviac 80 percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti a aby úver splatil najneskôr do dovŕšenia veku 70 rokov,“ uvádza pre Finsider Kateřina Veselá z mBank.

Takáto maximálna hypotéka však môže byť pre vás len dočasným riešením vašich aktuálnych finančných problémov. Keď sa váš príjem o pár rokov opäť zvýši, môžete urobiť mimoriadne splátky a napokon svoj záväzok splatiť skôr ako o 40 rokov.

Na druhej strane, ak by sa vaše finančné suchoty ešte viac prehĺbili, už by ste nemohli banku požiadať o predĺženie splatnosti hypotéky, pretože viac ako 40 rokov ju skutočne splácať nemôžete. Taktiež by bol problém takúto maximálnu hypotéku refinancovať v inej banke, pretože nižšiu splátku vám už skutočne nikto neponúkne.

Dobre si teda premyslite, či je práve tento produkt pre vás vhodný a dôkladne zvážte všetky riziká i výhody takého veľkého záväzku až do vysokého seniorského veku.

