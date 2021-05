Zdroj: Dnes24.sk Nákupy v Rakúsku „na otočku“? POZOR, povinná karanténa vás neminie! Hoci sa pre Slovákov zmiernil režim vstupu do Rakúska, podmienky na vstup do SR platia tak ako doteraz. 21. máj 2021 Zo Slovenska

V praxi to znamená, že ak sa ľudia rozhodnú ísť „na otočku“ na nákupy do Rakúska, po príchode na Slovensko je pre takéto osoby naďalej povinná domáca karanténa. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Platí to aj pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, však majú z pohľadu dĺžky karantény miernejší režim, ktorý je podrobne stanovený vo vyhláške,“ spresnila Račková.

Vyhláška ÚVZ stanovuje niekoľko výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje povinná karanténa. Ide o vodičov nákladnej dopravy, o posádky vlakov či lietadiel. Osobitný režim je aj pre pendlerov zo susedných štátov vrátane Rakúska. „Predpokladáme, že režim na hraniciach sa onedlho zmení v závislosti od cestovateľského semafora, ktorý prerokuje vláda SR,“ dodala Račková.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR