Zdroj: Twitter.com/policiecz VIDEO: Najdesivejšie zábery tornáda: Žena natáčala vtedy, keď jej živel NIČIL dom! Najautentickejšie video z Moravy, kde sa prehnalo ničivé tornádo! Žena zo zasiahnutej obce Lužice si zrejme najprv neuvedomovala riziko, našťastie, v poslednej chvíli sa jej podarilo ujsť do bezpečia. 26. jún 2021 han Zo zahraničia

26. jún 2021 han Zo zahraničia VIDEO: Najdesivejšie zábery tornáda: Žena natáčala vtedy, keď jej živel NIČIL dom! Najautentickejšie video z Moravy, kde sa prehnalo ničivé tornádo! Žena zo zasiahnutej obce Lužice si zrejme najprv neuvedomovala riziko, našťastie, v poslednej chvíli sa jej podarilo ujsť do bezpečia.

Prírodný živel zanechal po sebe zdevastovanú krajinu a pri záberoch zasiahnutého územia sa tisnú slzy do očí. Až dnes sa do médií dostalo video obyvateľky Lužíc, ktoré azda najlepšie ukazuje na silu tornáda. Zábery zverejnila česká polícia na Twitteri.

„Neuveriteľne autentické video z Lužíc. Našej hliadke ho dnes priniesol jeden z miestnych obyvateľov s naozaj pevnými nervami. Ďakujem zaň, Radovan, ste statočný muž,“ napísali českí muži zákona status k videu na sociálnej sieti.

Netušila, že je to tornádo

Pani zapla záznam práve v čase, keď sa tornádo rútilo po jej ulici a strhávalo a bralo so sebou strechy, stromy či iné predmety. Tie lietali vzduchom a až keď sa susedom zlomil veľký strom, začala tušiť, že to môže byť skutočne tornádo. „To je normálne tornádo, Miluno, to si nevidel ako to lieta!“ počuť ženu na zázname.

Ani vtedy však nevypla telefón a točila ďalej. Dokonca sa priblížila k oknu, kde už vyčíňal ukrutný živel. „Nechoď tam, ale poď rýchlo dole!“ kričí na ženu mužský hlas, ktorý predtým poznamenal, že už im víchor zobral zimnú záhradu.

Neuvěřitelně autentické video z Lužic. Naší hlídce ho dnes přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy 🙉. Díky za něj, Radovane, jste statečný muž! 👍 pic.twitter.com/VJAd5gPli4 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

Zdroj: Dnes24.sk