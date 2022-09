Nápad, aby ÚRADNÍCI robili z domu, vytočil Slovákov: Vy ušetríte a naše energie kto ZAPLATÍ?

Zhasnuté pamiatky svetových metropol, vypínanie pouličného osvetlenia či pokuty za prekúrené domácnosti. Európski lídri hľadajú v týchto dňoch riešenie, ako prežiť zimu. Niektoré krajiny sú nekompromisne striktné. Napríklad švajčiarske úrady oznámili, že zvažujú pokutovať obyvateľov, ktorí svoje príbytky v zime vykúria na viac než 19 °C.

Krajina argumentuje tým, že musí urobiť opatrenia, aby zabezpečila dostatok plynu na celú zimu. Okrem regulácie teploty by vláda chcela dočasne zakázať interiérové ohrievače a vyhrievanie bazénov a sáun.

Nemecký Berlín vyzval, aby ľudia prestali vo verejných budovách či kancelárskych priestoroch vykurovať „miestnosti, v ktorých sa ľudia až tak veľmi nezdržiavajú“, t. j. chodby či veľké haly. No a možno v podobnom duchu sa to bude niesť aj na Slovensku.

Slovenská vláda pripravuje viaceré scenáre, ako reagovať na energetickú krízu. V stredu po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Skonštatoval, že na septembrovú a zrejme aj októbrovú schôdzu Národnej rady SR pôjdu zákony na pomoc ľuďom s energiami. Avizoval, že opatrení na budúci rok je nachystaných dosť.

Heger priblížil, že veľkú časť stredajšieho rokovania kabinet venoval energetickej kríze. Dodal, že momentálne sa čaká na európske riešenie cien energií. Ubezpečil, že vláda bude reagovať v „príhodnom čase a primeraným spôsobom“.

Čo-to ale prezradil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Zvažuje, že počas časti vykurovacej sezóny by mohli úrady fungovať len do štvrtka a počas piatkov by zamestnanci pracovali z domu.