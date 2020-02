16. február 2020 Zlatica Gregorová Rôzne Nápad, ktorý musíte vyskúšať: Vyrobte si svietiacu fontánu z plastových fliaš

Ak radi tvoríte, máme pre vás skvelý tip. Doplnok do domácnosti, ktorý zaručene očarí.

V obchodoch dnes dostať kadečo od výmyslu sveta. Na pultoch nájdeme i to, po čom nám srdce piští. Najmä ženy sa radi zatúlajú do rôznych dizajnérskych obchodov, kde môžu natrafiť na nevšedné veci, ktorými spestria svoje okolie. Nie vždy to je však „to pravé orechové“. Odradiť môže aj príliš vysoká cena. Ak máte aspoň trochu šikovné ruky, môžete si niečo originálne zhotoviť aj sami.

Originálny kúsok

Čo tak, vyrobiť si vlastnú bytovú fontánku aj s LED osvetlením? Na jej zhotovenie nepotrebujete drahý materiál, pohodlne si ju vytvoríte z prázdnych plastových fliaš. Spolu s ďalšími súčasťami by vás nemala vyjsť draho. Vaše dielo osvieži vzduch, prinesie harmóniu do vašej domácnosti a ešte k tomu sa ním budete môcť pýšiť pred návštevami.

Čo potrebujete?

1 väčšia misa (základ fontány), prázdne plastové fľaše rôznych veľkostí, lepiaca páska, plastová lišta, plastová rozbočka, rúrky, lepidlo, zdravotnícky obväz, miska s vodou, kusy bielej látky na prekrytie a spevnenie fontány pribl. 5 × 7 cm, akrylová emulzia odolná proti vode, LED pásik, 12V čerpadlo, sadra

Postup

Na stôl si položíme veľkú misu. Do nej si naaranžujeme plastové fľaše podľa toho, akú fontánu chceme mať. Ideálne je ich rozostaviť tak, že vzadu budú vyššie a dopredu dáme nižšie (menšie) prázdne plastové fľaše. Keď ich máme rozostavené, zlepíme ich dokopy lepiacou páskou.

Výtvor si uložíme na podložku a fixkou si na každú fľašu (v hornej časti pod vrchnákom), vyznačíme miesto, kde ju zrežeme. Tak, ako to vidíme v priloženom videu od RusticKraft Channel. Spojené fľaše si opäť postavíme a podľa vyznačených čiar zrežeme ich vrchné časti. Každý otvor, ktorý nám vznikol, ešte riadne začistíme nožnicami do hladka.

Vezmeme si plastovú lištu a naznačíme si na nej ceruzkou čiary, ktoré sú od seba vzdialené približne 3 cm. Podľa čiar si kúsky lišty vyrežeme, pričom nám vznikne pribl. 8 kúskov. Na prvú-najvyššiu fľašu si (v jej hornej časti) urobíme dve diery-jednu z ľavej a druhú z pravej strany.

Môžeme na to použiť napr. horúcu tavnú pištoľ bez lepidla a pod. tak, ako to vidíme vo videu.

Podobne si urobíme dierku v ďalších plastových fľašiach, avšak dávame pozor! Dieru urobíme vždy z tej strany, z ktorej nám potečie voda do nižšej nádoby. Tak, aby voda z jednej fľaše stekala priamo do tej druhej. V najmenšej fľaši si vyrobíme ďalší otvor aj na jej dne.

Cez dierky, ktoré nám vo fľašiach vznikli, prestrčíme kúsky lišty. Budú tvoriť žliabky, cez ktoré bude pretekať voda. Teraz si vezeme plastovú rozbočku a z jednej strany do nej zasunieme dlhšiu rúrku a z druhej strany zase kratšiu rúrku. Do najvyššej fľaše si vyrobíme dierku na boku, tentoraz pribl. 1 cm od spodnej časti. Do najvyššej fľaše vložíme spojené rúrky a jeden ich koniec vyvedieme von z fľaše, tak, ako to vidíme v priloženom vi­deu.

Osvetlenie

Teraz postupujeme tak, že si zoberieme LED pásik. Ten prilepíme lepiacou páskou po obvode fľašového výtvoru, tak, aby jeho začiatok s koncovkou bol voľný pribl. 3–4 cm. Ak sme oblepili dielo tak, ako sme chceli, koniec pásika opäť prilepíme lepiacou páskou o fľašu.

Teraz si zoberieme izolačnú pásku a všetky časti LED pásika ňou z vonkajšej strany fontány prelepíme, rovnako aj koncový káblik, ktorý nám však zostáva voľne visieť.

Vytvorenú fontánku zvnútra zalejeme lepidlom, aby bol vodovod dobre ukotvený. Následne si do menšej misky nalejeme čistú vodu a do nej namáčame zdravotnícky obväz. Necháme ho trochu nasiaknuť vodou, vyžmýkame a postupne obväzom prekryjeme celú fontánku z vonkajšej strany po celom obvode aj medzi fľašami, pričom pribl. 1–2 cm kúsky preložíme (zahneme) do vnútra každej fľaše. Dávame pozor, aby sme vynechali koncový káblik LED pásika.

Potom zaodetú fontánu postriekame vodou. Posypeme ju práškovou sadrou a postupne na fontánu prikladáme kúsky bielej látky namočenej v hustom lepidle, aby bol každý milimeter fontány prekrytý podľa videa.

Dielo je hotové

Keď nám vytvorená fontánka dobre zaschne, pripravíme si akrylovú emulziu. Štetcom namočeným do emulzie ponatierame kompletne celé dielo aj so vzniknutými žliabkami. Postupne si fontánu dofarbíme podľa svoje fantázie ďalšími farbami. Vezmeme si 12-voltové čerpadlo, ktoré zastrčíme do spodného otvoru fontány, tesne pod koncovkou LED pásika. Postupujeme podľa videa.

Ak máme všetky súčasti na osvetlenie zapojené, fontánu umiestnime do veľkej misy. Do otvorov (fliaš) vo fontáne nalejeme vodu. Rovnako ju dolejeme aj do spodnej misy. Po zapojení LED osvetlenia a čerpadla by sa nám malo dielo rozsvietiť a voda pretekať.

A sme na konci. Vytvorili sme si jedinečný kúsok do bytu či domu, ktorý zaručene očarí.

