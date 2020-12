1. december 2020 MI Zo zahraničia Naši "bratia" sa pochlapili: Stačil týždeň, a ženy budú mať lacnejšie vložky a tampóny!

Česká vláda sa rozhodla pomôcť ženám najmä zo sociálne slabšieho prostredia, aby mali dostupnejšie menštruačné potreby. Slovenky sa takej pomoci zrejme nedočkajú.

Český portál idnes.cz informuje, že vložky a tampóny by mali u našich západných susedov spadať do nižšej sadzby DPH len na úrovni desať percent.

To by malo zabezpečiť ich zlacnenie. Cieľom je pomôcť najchudobnejším dievčatám, ktoré počas menštruácie často nechodia do školy, pretože nemajú na vložky.

Citeľná pomoc

Pred pár dňami sa Škótsko stalo prvou krajinou, ktorá sa rozhodla dávať ženám a dievčatám menštruačné potreby úplne zadarmo. Budú dostupné podobne ako toaletný papier na školách, úradoch a ďalších verejných budovách.

Už vtedy sa ozval český premiér Andrej Babiš, že je to dobrý nápad a požiadal ministerku financií Alenu Schillerovú, aby niečo vymyslela. Riešenie je už na stole – v Česku by mala na menštruačné potreby platiť znížená 10-percentná sadzba DPH.

„Očakávam, že zníženie DPH zákazníčky naozaj pocítia vo svojich peňaženkách. Mohlo by to citeľne pomôcť najmä domácnostiam s nižšími príjmami,“ cituje idnes.cz A. Shillerovú.

Zmenu dane ešte musia schváliť poslanci a platiť by mohla od jari budúceho roka.

Nie vždy sa však v minulosti pri podobných riešeniach podarilo premietnuť zníženie DPH do zníženia ceny. Obchodníci si často rozdiel nechali pre seba. Ministerka Schillerová verí, že tentokrát sa to nestane, pretože na trhu s dámskymi hygienickými potrebami existuje veľká konkurencia.

Na Slovensku inak

Dnes24 sa už pred pár dňami pýtal slovenského ministerstva práce a sociálnych vecí, či je tiež naklonené takejto myšlienke.

Rezort pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) uznáva, že menštruačná chudoba je problém a ide o zaujímavú tému. Momentálne sa však v tejto oblasti prioritne venuje potláčaniu násilia na ženách.

„Nevylučujeme však, že v budúcnosti sa budeme zaoberať aj témou tzv. tampónovej dane,” uviedla rezortná hovorkyňa Michaela Slivková Kirňaková v stanovisku pre Dnes24.

Iný názor zastáva poslankyňa za liberálnu SaS Janka Bittó Cigániková. Vložky a tampóny zadarmo nepovažuje za dobrý nápad.

„Je to populistické. Ak nejaké dievčatá alebo ženy majú problém zabezpečiť si základné menštruačné potreby, je to zlé, ale treba to riešiť adresným zvýšením sociálnej podpory,” uvádza poslankyňa a šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru pre Dnes24.

