Dostanú aj Slovenky menštruačné vložky a tampóny ZADARMO? Ministerstvo práce reaguje

Ženy v Škótsku budú dostávať menštruačné potreby zadarmo. O rovnakom kroku uvažuje aj česká vláda. A čo my?

Zdroj: Dnes24.sk

Slovenské ministerstvo práce uznáva, že je to zaujímavá téma. Tento problém trápi aj Slovenky. Pre niekoho je to populizmus a nezmysel.

Namiesto vložky stará handra

Mnohé rodiny, ktoré počítajú každé euro do výplaty, a majú doma dcéry, veľmi dobre vedia, že drogéria a nevyhnutné hygienické potreby sú drahé.

Pre sociálne zameraných ľudí je to dôležité opatrenie najmä pre dievčatá a ženy z chudobného prostredia. Škótsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá schválila bezplatný prístup k menštruačným potrebám. Škótsko by to malo stáť 8,7 milióna libier ročne. Ďalšie štáty sa môžu pridať.

Každá piata žena v škótskom prieskume uviedla, že kvôli zlej finančnej situácii už niekedy musela uprednostniť nákup základných potrieb pre domácnosť, akými sú potraviny, pred nákupom vložiek či tampónov.

V zúfalej situácii najčastejšie siahali po náhradách ako toaletný papier, staré oblečenie či noviny.

Zaujímavá téma

Slovenské ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) uznáva, že „hygienické potreby sú pre ženy a dievčatá zo slabších sociálnych vrstiev nedostupné.”

„Táto skutočnosť často spôsobuje aj to, že mladé ženy a dievčatá z takéhoto prostredia počas menštruácie často vypadávajú zo škôl,” uviedla rezortná hovorkyňa Michaela Slivková Kirňaková v stanovisku pre Dnes24.

Dodáva, že tento problém je aj finančný a ešte viac prehlbuje mzdovú nerovnosť medzi mužmi a ženami. „Ženy sú nútené kupovať si produkty, ktoré muži nepotrebujú, a to napriek tomu, že vo väčšine prípadov zarábajú ženy menej.”

Slovenské ministerstvo práce teda uznáva, že menštruačná chudoba je problém a ide o „zaujímavú tému.” Momentálne sa však v tejto oblasti prioritne venuje potláčaniu násilia na ženách.

„Nevylučujeme však, že v budúcnosti sa budeme zaoberať aj témou tzv. tampónovej dane,” dodáva rezortná hovorkyňa.

Je to populizmus

Iný názor zastáva poslankyňa za liberálnu SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková. Vložky a tampóny zadarmo nepovažuje za dobrý nápad.

„Je to populistické. Ak nejaké dievčatá alebo ženy majú problém zabezpečiť si základné menštruačné potreby, je to zlé, ale treba to riešiť adresným zvýšením sociálnej podpory,” uvádza poslankyňa a šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru pre Dnes24.

Argumentuje tým, že balík peňazí v štátnom rozpočte je obmedzený a vláda musí postupovať premyslene.

„Ak by sme dávali vložky a tampóny zadarmo, nemali by sme peniaze pre iných. Niekto potrebuje lieky, niekto menštruačné potreby, niekto čižmy…,” hovorí J. Bittó Cigániková.

Na Slovensku sa teda vložky zadarmo zrejme rozdávať nebudú a skôr sa tejto vymoženosti dočkajú Češky. Avizuje to český premiér Andrej Babiš.

„Novinári sa ma pýtali, či by niečo také ako v Škótsku bolo možné aj u nás. V príjmovo najslabších skupinách určite. Požiadal som Alenu Schillerovú (ministerku financií, pozn. red.), aby našla riešenie,“ uviedol šéf českej vlády tento týždeň na Twitteri. Mnohí Česi, ako inak – muži – , sa hneď ohradili, že je to hlúposť. V diskusiách žiadajú, či aj im niekto preplatí holiace potreby.

Aj voľno

Vedeli ste, že niektoré krajiny myslia na „ženské dni“ a zaviedli niečo ako menštruačné voľno? Napríklad také Japonsko, Indonézia, Južná Kórea, Taiwan a Zambia sú empaticky náklonné tým ženám, ktoré majú veľmi bolestivú menštruáciu.

V našich končinách to bolo v roku 2017 v Taliansku. Ten navrhoval 3 dni platenej dovolenky ženám, ktoré trpia silnými menštruačnými kŕčmi. Návrh parlamentom neprešiel.

