Naši susedia sa DOHODLI s Ruskom: Maďarsko už dostáva VIAC plynu!

TASR správu prevzala z AFP.

Podľa maďarského ministerstva zahraničných vecí obchodné rokovania s Moskvou „viedli k dohode“ a výsledkom je, že ruský energetický gigant Gazprom začal v piatok (12. 8.) dodávať Budapešti plyn „nad už predtým zazmluvnené množstvá“.

„Povinnosťou maďarskej vlády je zaistiť bezpečné dodávky zemného plynu do krajiny a my to plníme,“ uviedol na svojej stránke na sociálnej sieti predstaviteľ ministerstva Tamás Menczer.