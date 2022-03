Navaľnyj vyzýva Rusov: Putin nie je Rusko! Vyjdite do ulíc a bojujte za MIER

Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval v stredu obyvateľov Ruska, aby každý deň usporiadali protesty voči ruskej invázii na Ukrajinu. Apeloval na to, že Rusko nesmie byť „krajinou vystrašených zbabelcov“, ktorí „sa tvária, že si nevšímajú agresívnu vojnu voči Ukrajine, ktorú rozpútal náš, ako sa zdá, choromyseľný cár“ narážajúc na šéfa Kremľa Vladimira Putina.

„Vyzývam všetkých, aby vyšli do ulíc a bojovali za mier,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri. Rusov vyzval, aby sa nebáli toho, že sa za účasť na protivojnových demonštráciách dostanú do väzenia. „Putin nie je Rusko. Ak je teraz v Rusku vôbec niečo, na čo môžete byť najviac hrdí, je to tých 6 824 ľudí, ktorí boli zadržaní za to, že bez toho, aby ich musel niekto vyzvať, vyšli do ulíc s transparentmi (s nápisom) ‚Nie vojne‘,“ uviedol.

„Nemôžeme už dlhšie čakať. Nech ste kdekoľvek – v Rusku, Bielorusku alebo na druhej strane planéty –, choďte na hlavné námestie svojho mesta každý deň v týždni a o 14.00 hod. cez víkend a vo sviatky,“ vyzval. „Ak ste v zahraničí, choďte na ruské veľvyslanectvá,“ dodal v rozsiahlom príspevku.

