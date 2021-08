Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Nečakaná účasť Fica na SÚDE! Prečo prišiel na proces s Kováčikom? Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku aj vo štvrtok. Prišiel aj Robert Fico! 12. august 2021 han Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Počas ôsmeho pojednávacieho dňa by mali vypovedať dvaja svedkovia, Csaba Dömötör a podnikateľ Ján Buocik (menovec bratislavského mestského a krajského poslanca). Samosudkyňa by sa mala zaoberať aj žiadosťou Dušana Kováčika o prepustenie z väzby.

Medzi verejnosťou, ktorá prišla na hlavné pojednávanie, sa nachádza aj šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico.

V stredu (11. 8.) predstúpila pred súd trojica svedkov. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Kuruc a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Paksi.

Niečo k procesu

V súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Juraj Novocký ešte v júli podotkol, že nepochybuje, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu údajného bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby v roku 2017 odobril Dušan K. Za to mal vtedajší špeciálny prokurátor zinkasovať 50.000 eur. Hovoril o tom aj niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman.

Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na súde opísala, že dostala pokyn od Dušana K., týkajúci sa tejto väzobnej veci. Voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku preto nepodala sťažnosť.

Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odovzdal v tejto súvislosti 50-tisíc eur.

Výpoveď Makóa

Makó vo svojej výpovedi tiež priblížil, ako od Dušana K. prevzal časti vyšetrovacieho spisu, čím sa mal bývalý špeciálny prokurátor dopustiť trestného činu. Makó tiež vypovedal, že mu Dušan K. pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu sprístupnením celého spisu.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Je tam aj Fico

To, že sa na procese objavil líder Smeru-SD, je prekvapením. Rovnako aj to, že zasadol do lavici pre verejnosť. „Je to fraška,“ povedal Fico novinárom, čo uvádza aj portál Denníka N. „Čo vás je do toho, či ja komunikujem alebo nekomunikujem s pánom Čižnárom?“ odvrkol ešte bývalý premiér

Zdroj: TASR/Dnes24.sk