22. júl 2020 KAW Správy Zo Slovenska Nechcelo sa mi ťukať 80 strán. Môj doktorát je summit v Bruseli, obhajuje sa Matovič

Premiér povedal, že ak sa ho rozhodnú odvolať, nebude predsedom vlády ani poslancom, ale bude si žiť svoj súkromný život.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že prípadný podvod pri svojej diplomovej práci spáchal nevedome, pretože si bol istý, že v nej správne citoval zdroje. Ponúkol sa, že pôjde na detektor lži, aby to dokázal.

„Mohol by som povedať, že aj objednávka vraždy je po 20 rokoch premlčaná, ale nepoviem to,“ vyjadril sa premiér.

Igor Matovič má ťažké srdce na Denník N. „Mrzí ma, že denník mi poslal otázky ohľadom mojej diplomovky práve, keď som bol na ceste do Bruselu. Považujem to za zákernosť od tohto média,“ povedal Matovič. „Je mi ľúto, čo som spáchal, mal by som zodpovedať za svoje skutky. Informácia denníka rozbúrala autoritu mňa ako premiéra. Denník N som dúfal, že sa ospravedlní, pretože použili podlú lož,“ zopakoval viackrát premiér.

O otázkach Denníka N, ktoré mu ohľadom práce redaktorka poslala, sa údajne dozvedel, keď sadol do lietadla. „Denník N nehľadá pravdu, ale ju vyrába a klame,“ zdôraznil premiér.

Vlastné strany

Matoviča obhajoba diplomovky sa miestami niesla v duchu útokov na novinárov. Viackrát vyhlásil, že klamú. Na margo vlastných strán v práci pripomenul článok Hospodárskych novín spred ôsmich rokov o tom, že tretinu svojej diplomovky údajne kopíroval z inej publikácie. Podľa tohto článku obsahovala práca štyri vlastné strany a podľa zistení Denníka N len tri. Matovič sa pýta, prečo teraz noviny píšu o tom, že vykradol celú prácu a novinárov žiada, aby sa zjednotili v tvrdeniach.

„Beriem plnú zodpovednosť za to, čo v tej práci je. Neštudoval som poctivo, lebo som už podnikal a bol rozlietaný po celom Slovensku. Nedalo sa sedieť na dvoch stoličkách,“ pripomenul Matovič. „Moju prácu som dal prepísať kamarátovej sestre. Nechcelo sa mi ťukať 80 strán,“ vysvetlil s tým, že dievčine vtedy vyznačoval v knižkách časti, ktoré má prepísať do počítača. Nepredpokladal ale, že tieto časti nebudú správne odcitované. Tvrdí, že veril, že vo svojej diplomovke má všetko v poriadku.

Matovič sa podľa vlastných slov svojím titulom nikdy nehrdil a ani ho nechcel mať zapísaný v občianskom preukaze. „Môj doktorát je 5-dňový summit v Bruseli. Moja firma bola mojou ukážkovou diplomovkou. Či mám byť aj s mojimi hriechmi predsedom vlády, rozhodnú poslanci zajtra,“ prízvukoval Matovič.

„Ak sa rozhodnú ma odvolať, nebudem predsedom vlády ani poslancom, budem si žiť svoj súkromný život,“ dodal premiér.

Novinári sa viackrát premiéra pýtali, či dá súhlas na to, aby bola práca zverejnená. Na otázku priamo neodpovedala ni raz. „Svoju diplomovku som nevidel o deväťdesiateho ôsmeho a ani vidieť nechcem. Mne je šuma fuk, či som niečo citoval alebo necitoval. Mal som k dispozícii dve alebo tri knihy, z ktorých som vypisoval. Pani redaktorka objavila "teplú vodu“, ktorá už bola objavená pred ôsmimi rokmi," dodal Matovič.

Matovičova diplomovka je momentálne dostupná len k nahliadnutiu v knižnici Fakulty managementu UK. Jej obsah nie je možné fotografovať.

Myslel si, že je všetko v poriadku

Magisterský titul získal Igor Matovič v roku 1998 za diplomovú prácu, do ktorej mal povykrádať dve publikácie iných autorov.

Matovič na sociálnej sieti priznal, že práca nie je v poriadku a je v tejto veci zlodej. „Úprimne, netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu,“ napísal Matovič.

Priznal tiež, že posledné dva ročníky flákal, čo odôvodnil najmä tým, že bol v čase tvorby diplomovky začínajúcim podnikateľom. „Na tie dva roky vôbec nie som hrdý. Nechodil som na prednášky a na cvikách som bol často duchom neprítomný, či mysľou v mojej firme. Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestihol naučiť, tak určite, ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo,“ priznal farbu premiér.

Zdroj: Dnes24.sk