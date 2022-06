Zdroj: TASR/Jakub Kotian Nechcú ho už ani vlastní voliči: Matovič v novom prieskume PORIADNE POHOREL Popularita šéfa OĽANO Igora Matoviča klesá. A to aj v jeho vlastných radoch. 17. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Politika

17. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Politika Nechcú ho už ani vlastní voliči: Matovič v novom prieskume PORIADNE POHOREL Popularita šéfa OĽANO Igora Matoviča klesá. A to aj v jeho vlastných radoch.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča vníma negatívne až 82 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ.

Matovič stráca aj verných

Matovičovi podľa najnovších zistení nedôverujú ani jeho vlastní, teda voliči hnutia OĽANO. Negatívne ho vníma 44 %, pozitívne ho hodnotí 55 percent voličov.

Ako šéfa rezortu financií vníma Matoviča pozitívne 10,6 percenta opýtaných. Odpovedať nechcelo 2,4 %, nevedelo odpovedať 5 percent účastníkov prieskumu.

Viac fanúšikov má minister medzi mužmi (12%) ako medzi ženami (10%). Až 83 percent mužov ho ale vníma negatívne. Zdá sa, že spomedzi koaličných strán je Matovič najmenej populárny u voličov SaS, kde ho vníma pozitívne len päť percent ľudí.

Vyhral by Hlas

V druhej časti prieskumu dostali respondenti otázku, koho by volili, keby sa voľby konali najbližší víkend. Podľa výsledkov by voľby teraz vyhrala strana Hlas Petra Pellegriniho (20,2 %).

Po Hlase nasleduje Smer-SD, ktorý by získal 14,8 percent hlasov. Strana SaS by získala 14,3 percenta hlasov. OĽANO by podľa prieskumu skončilo s výsledkom 8,5 % hlasov.

