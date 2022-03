Neskrývam sa a nebojím sa! Zelenskyj vo VIDEU ukázal svetu, kde presne sa nachádza

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že sa „neskrýva“ a „nikoho sa nebojí“, a zároveň prezradil miesto, kde sa v Kyjeve nachádza. V utorok ráno o tom na svojom webe informovala britská televízna stanica Sky News.

Zelenskyj vo videoodkaze z prezidentskej kancelárie na kyjevskej Bankovej ulici povedal, že tam zostane „tak dlho, ako bude treba“, a je s ním aj jeho tím.

Prezident Zelenskyj sa predtým podľa zverejnených informácií skrýval, ale stále to bolo niekde v ukrajinskom hlavnom meste a odmietal opustiť krajinu. Takú ponuku na odchod dostal napríklad od Spojených štátov.

Jeho oficiálnym prezidentským sídlom je Marijinský palác, ktorý sa nachádza v Pečerskej štvrti v Kyjeve.

"I’m not hiding. I'm not afraid of anyone," Ukraine President @ZelenskyyUa shares video from his office in #Kyiv



Track updates https://t.co/hpX28sgCVf#UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/OE0KZg6BZ5