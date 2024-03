30. marec 2024 Magazín Neurobte rovnaké chyby: 5 VECÍ, ktoré ľudia na smrteľnej posteli ĽUTUJÚ najviac Uvedomte si určité prešľapy skôr ako až na sklonku svojho života. Užijete si šťastnejší a spokojnejší život.

Pred smrťou mnohí hodnotia svoj život. Ak sa nechcete raz pridať k tým, ktorí neskôr ľutujú, prečo (ne)urobili to či ono, prečítajte si nasledujúce riadky od tej najpovolanejšej.

Zdravotná sestra z paliatívnej starostlivosti Bronnie Wareová vo svojej knihe s názvom The Top Five Regrets of the Dying v preklade ako Päť vecí ľutovaných pred smrťou odhalila, čo by zomierajúci urobili inak, ak by dostali druhú šancu na život.

1. Nenašli odvahu žiť podľa seba

„Prial/a by som si, aby som mal/a odvahu žiť život podľa seba, nie život, ktorý odo mňa očakávajú iní.“ Takéto slová počuť z úst zomierajúcich podľa zdravotnej sestričky najčastejšie. Ak sa necítite v živote komfortne a sebaisto, je čas na zmenu. Spoznajte svoju hodnotu a vážte si samého seba. Nemusíte ihneď zmeniť kompletne celý život, začnite krok po kroku. Bronnie Wareová vyzýva, aby ste sa pokúsili splniť si aspoň jeden zo svojich tajných snov, kým nebude príliš neskoro. Informuje o tom Mirror.

2. Pracovali príliš a tvrdo

Zdravotná sestrička prezradila, že túto konkrétnu ľútosť počula pri každom jednom pacientovi, o ktorého sa starala, vzhľadom na to, že mnohí boli zo staršej generácie, zatiaľ čo ženy vyjadrili podobné pocity. Skúste si vytvoriť väčší priestor pre svoje záľuby, lepšie si organizujte svoj osobný a pracovný život a naučte sa hovoriť nie.

Zdroj: Dnes24.sk