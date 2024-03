Liečenie chorôb BEZ TABLETIEK? Táto činnosť môže stopnúť ZÁPALY, tvrdia vedci

Objavili sme konečne spôsob, ako účinne pomôcť svojmu telu aj bez tabletiek? Vyzerá to tak, že áno! Má to však jeden háčik.

Snažíte sa žiť zdravo alebo k tomuto kroku smerujete? Práve pre vás sú určené nasledujúce riadky. Vyzerá to totiž tak, že vďaka 24-hodinovému pôstu, môžete predísť vážnym ochoreniam alebo ich dokonca zastaviť. Informujú o tom najnovšie výskumníci z Cambridge. „Pôst môže zvýšiť množstvo kľúčovej mastnej kyseliny, ktorú vaše telo tvorí, čo naznačuje, že rutinné pôsty môžu posilniť vaše zdravie –znížiť riziko Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby,“ píše Ladbible.

Vedci tvrdia, že 24-hodinovým pôstom medzi jedlami sa znížia škodlivé zápaly v tele. Vedecký tím poukazujú najmä na jeden konkrétny zápal: „V posledných rokoch sa ukázalo, že najmä jeden zápal – inflamazóm NLRP3 – je veľmi dôležitý pri mnohých závažných ochoreniach, ako je obezita a ateroskleróza, ale aj pri ochoreniach, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Sú to ochorenia starších ľudí, najmä v západnom svete,“ vysvetlila profesorka Clare Bryant z Cambridgeskej univerzity.

Tak či onak, na 24-hodinový pôst nedajú dopustiť mnohé známe celebrity. Do klubu sa verejne hlási Ben Affleck či Jennifer Aniston, Halle Berry a premiér Spojeného kráľovstva Rishi Sunam. Metódu známu aj pod názvom Eat-Stop-Eat je vhodné praktizovať raz alebo dvakrát týždenne. Tento pôst má ešte jednu výhodu. Akú?

Prerušovaná hladovka necieli na to, aké jedlo by ste mali konzumovať, ale kedy by ste sa mali stravovať.