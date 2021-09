Nevďačný alebo hladný? Afganec ukázal svetu jedlo z tábora, vyvolal búrlivú reakciu, FOTO

Svet doteraz upieral zrak na novú afgánsku vládu a snažil sa pomôcť obyvateľom, ktorí sa rozhodli opustiť svoj domov zo strachu pred terorom.

No pozornosť si nateraz uchmatol Afganec menom Hamed Ahmadi, ktorý momentálne prebýva s ďalšími krajanmi na vojenskej základni Fort Bliss v texaskom El Pase, kde Američania vytvorili útočisko pre takýchto utečencov.

Všetko pritom spôsobila jeho jediná fotka na sociálnej sieti, ktorá vyvolala búrlivé reakcie medzi užívateľmi internetu a dostala sa do hľadáčika mnohých zahraničných médií.

„28-ročný Hamed Ahmadi zverejnil fotku svojej skromnej večere, ktorá pozostávala z dvoch malých kúskov kuracieho mäsa, niekoľkých kúskov melónu a chleba,“ píše o tom Daily Mail na svojom webe, pričom dopĺňa informácie o tom, že muž utiekol z Kábulu len pred pár dňami a teraz žije 70 hodín na tamojšej vojenskej základni.

Ďalšie jedlo sa podľa jeho príspevku malo podávať až o 12 hodín. „Mnoho používateľov Twitteru bolo nešťastných, že sa Ahmadi „sťažuje“ na jedlo, ktoré dostal zadarmo,“ informuje ďalej Daily Mail.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0