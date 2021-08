34 Galéria Instagram.com/mukaddesbaskaya Zdroj: Instagram.com/piaperezdeval Spokojné ženy v krátkych sukniach: V Afganistane sa žilo aj inak, hrôza sa vracia Afganské ženy vyrastali aj inak. Je to neuveriteľné, no mnohé v minulosti mohli to, o čom môžu nateraz len snívať. 29. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Ona

29. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Ona Spokojné ženy v krátkych sukniach: V Afganistane sa žilo aj inak, hrôza sa vracia

Afganistan je krajina toľkých kontrastov. Dnes je však miestom, kde ženy chodia zahalené od hlavy po päty v takzvanej burke, teda v kuse látky, ktorá zakrýva každý centimeter ich tela.

Vedeli ste však, že v 60. rokoch nebolo ničím neobvyklým vidieť na ulici ženu v minisukni, šantiace deti v šatách po kolená alebo v školských laviciach bez rozdielu pohlavia? Ženy si obliekali jednoducho podľa svojho presvedčenia.

Fotky vďaka náhode

Bol to práve amatérsky fotograf a vysokoškolský profesor Dr. William Podlich, ktorý nám zanechal úžasnú zbierku fotografií ako z iného sveta. Poodhaľuje život, zvyky a jej obyvateľov bez hrôzostrašných zákazov.

Ako vôbec unikátne fotky vznikli? Písal sa rok 1967, keď profesor prerušil svoju vedeckú činnosť a odišiel do Afganistanu, kde začal pracovať pre UNESCO. Informuje o tom Radio Free Europe na svojom webe.

Necestoval sám, na ďalekú cestu zobral celú svoju rodinu. Počas ich dvojročného pobytu vznikli spomínané momentky.

Vtedy ani on nemohol tušiť, že len desať rokov od ich pobytu budú po uliciach, ktoré poznal, premávať sovietske vojská, neskôr prepukne občianska vojna a príde Taliban či Američania.

Dnes je krajina opäť v rukách Talibanu a svet s napätím sleduje, čo sa bude diať. Skloňujú sa slová ako utláčanie žien a koniec vzdelania pre ženskú časť obyvateľov.

Začína teror?

iROZHLAS.cz odvolávajúci sa na agentúru AFP informoval o tom, že podľa nových nariadení ženy nemôžu chodiť bez mužského sprievodu nakupovať, muži si musia nechať narásť bradu a nesmú fajčiť. No Taliban celému svetu odkázal, že ženám nič také nehrozí. Naozaj je tomu tak?

Niečo iné tvrdí napríklad 32-ročný Nazir Muhammad z okresu Javan u hraníc z Tadžikistanom. Muž agentúre popísal, ako to momentálne v krajine vyzerá.

„Dievčatá od siedmej triedy vyššie nemôžu chodiť do školy. Zničili všetko, čo v škole ostalo… Spálili dokumenty, počítače i stoličky,“ vykresľuje mladík.

Keď obyvatelia od Talibancov zisťovali, či sa dievčatá budú môcť vrátiť do školy, odpovedali im, že niečo také je „nemožné“.

Spravodajský server Českého rozhlasu poukazuje na krutú minulosť. „Počas predchádzajúcej vlády Talibanu mali dievčatá zakázané študovať, ženy mohli opustiť domov len v doprovode mužských príbuzných a za zločiny cudzoložstva boli ukameňované. Muži sa nesmeli holiť, museli nosiť len tradičné oblečenie, a pokiaľ nechodili na modlitby, hrozilo im, že ich zbijú. Niektoré tieto pravidla sa začali na dobytých územiach obnovovať,“ vymenuváva zákazy.

Ženy nemlčia

V médiách začínajú silnieť ženské hlasy. Sú to napríklad mladé vedkyne, ktoré vyhrávali robotické súťaže a vyvíjali pľúcne ventilácie. Nadané dievčatá vo veku 15 až 19 rokov mali šťastie. Vedkyne sa obrátili na americkú organizáciu Digital Citizen Fund (DCF) a požiadali vládu Kataru o pomoc.

„Keď sme počuli, že dobyjú Kábul, kontaktovali sme katarskú vládu. Okamžite začali vybavovať dievčatám víza, aby ich dostali z Afganistanu,“ vysvetľuje pre BBC jedna zo zástupkýň DCF Elizabeth Schaefferová Brownová. „V Katare sa o ne starajú veľmi dobre,“ dodáva.

Dojala Hegera

O pomeroch v krajine, porozprávala svetu aj známa afganská režisérka Sahraa Karimi, ktorá nedávno unikla z krajiny aj vďaka Slovensku. „Počúvame veľa príbehov o bití žien a o tom, že dievčatá vyhodia zo školy. Aj keď vás v skutočnosti nezabijú, nenechajú vás pracovať, nedovolia vám robiť umenie, vyjadriť sa. Zabíjanie nie je len guľka do hlavy,“ uviedla pre The Hollywood Reporter.

Príbeh filmárky dojal predsedu vlády SR Eduarda Hegera. „Sahraa Karimi opustila Afganistan len krátko po tom, ako Kábul ovládol Taliban. Budovala tu svoj domov, svoju kariéru filmárky a riaditeľky štátneho Afganského filmu. Dosahovala úspechy, plnila si sny a tešila sa zo života so svojou rodinou a priateľmi. Neviem si predstaviť aké ťažké musí byť nechať celý svoj život za sebou a netušiť, čo bude ďalej. Ako veľmi musí bolieť spomienka na domov, ktorý som si poctivo budoval a myšlienky na tých, ktorých milujem,“ vyznal sa na Facebooku, pričom predseda vlády SR sa s ňou aj stretol.

PRÍBEH SAHRAA KARIMI MA DOJAL Sahraa Karimi opustila Afganistan len krátko po tom, ako Kábul ovládol Taliban. Budovala... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Monday, August 23, 2021

Kus látky

Mnohé dievčatá a ženy však toľké šťastie nemali. V niektorých domácnostiach burka vyvolala aj medzigeneračné konflikty. „Matka hovorí, že by sme si mali kúpiť burky. Rodičia sa Talibanu obávajú a matka si myslí, že jedným zo spôsobov, ako nás ochrániť, je práve nosenie burky," hovorí 26-ročná Habiba. Informoval o tom TASR.

Doma však žiadnu nemajú a neplánuje si ju ani kúpiť Habiba. „Nechcem sa schovávať za kus látky. Ak by som ju nosila, znamenalo by to, že som tento režim akceptovala a dala mu právo ovládať ma. Bojím sa, že prídem o veci, za ktoré som tvrdo bojovala,“ dodala na záver mladá žena.

Afganské ženy v minulosti:

Afganské ženy v neskoršom období a súčasnosti:

Pozor! Video nevhodné pre citlivého diváka. Obsahuje násilie!

