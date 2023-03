Zdroj: Pixabay.com Neviete partnera dostať pred oltár? Táto ŠTVORICA znamení najčastejšie netúži po SVADBE Existuje štvorica znamení, ktorá sa do svadby príliš nehrnie. Sú medzi nimi aj vaši partneri? 19. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

Vraví sa, že každé znamenie zverokruhu je jedinečné. Existuje však štvorica, ktorá sa nechce vo vzťahu príliš viazať a o svadobných zvonoch netúži počuť. Kto všetko sem patrí?

Škorpión (24.10. – 22.11.)

Je to vodné znamenie, ktoré je známe svojou vášnivosťou, originalitou a tvrdohlavosťou. No v prípade lásky aj prelietavosťou. „O záhadnom Škorpiónovi sa vie, že je to sukničkár. Má túlavé oko a pravdepodobne sa nebude chcieť viazať po zvyšok svojho života k jednej osobe,“ pripomína portál Pinkvilla. Ak žijete predsa len v manželstve so Škorpiónom, zažívate kúzelné, no zároveň občas i napäté chvíle.

Býk (20.4. – 20.5.)

Predstaviteľ tohto znamenia je skôr konzervatívec, pôžitkár a človek, ktorý tiež vyniká svojou tvrdohlavosťou. Miluje svoju rodinu až tak, že to môže prerásť do problémov v partnerskom vzťahu.

„Toto zemské znamenie zúrivo chráni rodinu. Váži si pokoj a zdravý rozum a preto váha, či k sebe pustiť niekoho ďalšieho. To je jeden z kľúčových dôvodov, prečo sa Býk pravdepodobne neožení,“ vysvetľuje tamojší portál.

Baran (21. 3 – 20. 4)

Je to ohnivé znamenie. Okolie ho síce chváli za otvorenosť k novým veciam a srdečnú priateľskosť, ale jeho charakteristickou vlastnosťou je impulzívnosť. Baran si zároveň priveľmi váži slobodu a to až tak, že často trpí fóbiou zo záväzkov. Tá z vás, ktorá sa ho nebude chcieť vzdať, sa bude musieť vyzbrojiť trpezlivosťou.

Vodnár (21.1. – 18.2.)

Vodnár drží prvenstvo v počte rozchodov. „Neznesie partnera, ktorý na neho viac tlačí a často zápasí s tým, aby sa s niekým podelil o svoj život,“ pripomína Pinkvilla. A práve to je jeden z dôvodov, prečo sa nehodí na manželstvo.

