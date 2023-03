5 Galéria Zdroj: instagram.com/historydailypix Matka zničila krásnej dcére život: VÄZNILA ju 25 rokov v komore za niečo, po čom túžime VŠETCI Prípad, ktorý otriasol verejnosťou. Žena z bohatej a váženej rodiny držala dcéru v malej izbe bez svetla. Krásnej a jemnej Blanche zničila život. Jej slová po vyslobodení vás však dojmú! 11. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

Bolo to jemné, milé a krásne dievča, ktoré vyrastalo v dobre situovanej rodine. Zdalo sa, že ju čaká rozprávkový život. Blanche Monnierová napriek tomu zažila niečo, čo vtedy šokovalo celé Francúzsko a neskôr aj svet. Jej smutný príbeh znepokojuje spoločnosť doteraz.

Špinavé rodinné tajomstvo

Počas jedného májového dňa v roku 1901 dostal generálny prokurátor v Paríži zvláštny list, v ktorom sa uvádzalo, že známa prominentná rodina ukrýva špinavé tajomstvo. List nebol podpísaný, ale jeho obsah znepokojil tamojšieho prokurátora natoľko, že sa rozhodol prípad prešetriť. Poukazoval na vyhladované dievča, ktoré majú boháči tajne držať v izbe.

„Keď polícia dorazila na panstvo rodiny Monnierových, nemala najprv žiadne pochybnosti: Bohatá rodina mala nepoškvrnenú povesť. Madam Monnierová bola v parížskej vysokej spoločnosti známa svojou charitatívnou pomocou, dokonca získala cenu komunity pre svoje veľkorysé príspevky. Jej syn Marcel vždy vynikal v škole a neskôr pracoval ako uznávaný právnik,“ opisuje All That's Interes­ting. Polícia spozornela, keď zistila, že jeden člen v domácnosti chýba. Bola to Blanche.

Rodila však tvrdila, že je nezvestná a nikto z nich ju nevidel takmer 25 rokov.

Okolie opisovalo dievčinu ako „veľmi jemnú a dobromyseľnú“, slečnu v najlepších rokoch. Blanche vynikala pôvabom. Zmizla v období, keď sa začali okolo nej motať nápadníci z vysokej spoločnosti.

Políciu k nej priviedol zápach

Muži zákona vykonali prehliadku na pozemku aj v dome. Stopu doslovne zavetrili na druhom poschodí rozsiahleho rodinného sídla. Zacítili nepríjemný puch, ktorý silnel v okolí zamknutej izby. Polícia násilne otvorila zámok a to, čo našli na dverami, ich šokovalo.

„V miestnosti bola tma. Jediné okno bolo zatvorené a skryté za hrubými závesmi. Zápach v tmavej komore bol taký silný, že jeden z policajtov okamžite nariadil rozbitie okna. Keď slnečné lúče začali prúdiť dovnútra, policajti zistili, že za zápachom sú hnijúce zvyšky jedla, ktoré sa povaľovali na podlahe okolo rozpadnutej postele, ku ktorej bola pripútaná vychudnutá žena,“ píše portál. Bola to Blanche Monnierová, ktorá po viac ako dvoch desaťročiach videla opäť slnko.

Spútaná žena ležala na zhnitom matraci, okolo nej pobehovali myši a iná háveď, ktorú lákali zvyšky jedla. Blanche mala v čase záchrany niečo cez 25 kíl, bola nevládna a jej myseľ ju už dávno opustila.

Chcela byť len milovaná

Polícia ihneď zadržala jej matku a brata. Otca rodiny už nemohli obviniť, pretože pán domu skonal ešte predtým, ako sa prevalilo desivé tajomstvo. Pani domu, Louise Monnierová, po 15-tich dňoch od zadržania zomrela na infarkt. Vraví sa, že neuniesla pozornosť tlače a ľudí, ktorí protestovali pred jej domom.

Čím sa však Blanche Monnierová ako 27-ročná dcéra previnila v očiach vlastnej matky? Tým, že sa podľa nej zamilovala do nesprávneho muža, nehodného postaveniu rodiny Monnierových. Ten bol síce šikovným právnikom, no nemal to podstatné – bohatstvo, prestíž a navyše hlásil sa k protestantom.

Matka túžila, aby sa jej dcéra vydala za bohatého, úspešného a v spoločnosti obľúbeného aristokrata a oddaného kresťana. Blanche s tým nesúhlasila a bojovala za svoju lásku. Keď si pani Louise nevedela inak pomôcť, prikázala zavrieť dcéru do izby. Týmto krokom ju chcela donútiť, aby vyhovela jej plánom. Mladá Francúzka vzdorovala, ale v takýchto podmienkach ju matka zlomila. Blanche pripravila o rozum.

Ako slobodnú ju toto potešilo

Vtedajšie noviny ohlasovali, že napriek tomu, že bola Blanche podvyživená takmer na pokraji smrti, vedela prejaviť aj radosť. Nemocničný personál opísal, ako ju potešil čerstvý vzduch. Povedala: „Aké je to krásne“. Blanche Monnierová prežila zvyšok života v sanatóriu pre duševne chorých.

Ak by polícia nedostala list, je možné, že Blanche by dožila zvyšok života v tmavej a páchnucej kopke bez svetla a prísunu čerstvého vzduchu. Kto stojí za jej vyslobodením? To sa dodnes nevie, ale vraví sa, že milosť získala od cudzinca. Slúžka pracujúca v dome mala totiž priateľovi vyzradiť, čo sa ukrýva za zamknutými dverami. Mladík si to nechcel nechať pre seba a informoval listom políciu.

