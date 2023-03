Zdroj: pixabay.com ZDRAVIE podľa ZVEROKRUHU: Kto má nábeh na infarkt či žalúdočné vredy? Astrológovia veria, že každé znamenie zverokruhu je náchylné na určité ochorenie. Viete, na čo si máte dať pozor? 12. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

Zverokruh odokrýva tajomstvá jednotlivých pováh. Možno vás však bude nateraz zaujímať, aké zdravotné problémy sa s nimi spájajú najčastejšie.

Baran: bolesti hlavy

O tomto vášnivom znamení sa hovorí, že často koná s horúcou hlavu. A práve to môže mať dopad na jeho zdravie. Predstaviteľa tohto temperamentného znamenia totiž často bolí hlava.

„Baran ovláda hlavu,“ vysvetľuje astrologička Lisa Stardustová pre portál Bustle. „A preto môže pre svoju temperamentnú povahu často pociťovať bolesti hlavy a migrény. Je dôležité, aby sa uvoľnil aj vtedy, ak tvrdo pracuje.“

Býk: infekcie hrdla a uší

Je náchylný na infekcie hrdla alebo uší. Máva problém aj so stuhnutosťou svalov. „Keď sa správa obzvlášť tvrdohlavo, spôsobuje si zbytočne stuhnutie krku, ktoré sprevádza zovretie čeľustí. Snaha uvoľniť hrdlo hlbokým dýchaním mu dodá viac pokoja,“ dodáva Stardustová.

Blíženci: dýchacie problémy, úzkosti

Blíženci v sebe spájajú dve povahy a ich činy majú dopad na zdravie: „Dvojčatá majú tendenciu vykonávať príliš veľa činností súčasne. To môže viesť k nadmernej fyzickej aktivite, ktorá oslabuje dýchací systém, spôsobuje záchvaty úzkosti, problémy s pľúcami a častým prechladnutím.“

Rak: problémy s trávením

Rak je charakteristický svojou náladovosťou a emóciami. Je to plaché, citlivé a zraniteľné znamenie. Aj keď má skvelú intuíciu, pod tvrdou škrupinou skrýva svoje obavy. Tie môžu viesť k refluxu alebo problémom s trávením.

Lev: infarkt

Najsilnejšie znamenie zverokruhu má problém so srdcom: „Nebojácny Lev vládne srdcu. To znamená, že jeho štedrosť je nekončiaca, no zároveň prežíva bolesť srdca oveľa hlbšie ako ostatné znamenia, pretože je ranené jeho ego.“ Lev sa rýchlo rozruší a upadne ľahko do depresie.

Panna: žalúdočne vredy

Je to znamenie, ktoré charakterizuje perfekcionizmus. Panna chce mať všetko tip-top. Ľudia v tomto znamení často vyžadujú a zároveň pociťujú od okolia vysoké nároky. Stres a zlá životospráva im často spôsobuje problémy s trávením a v najhoršom prípade aj žalúdočne vredy.

Váhy: infekcia močových ciest

Vášmu znameniu vládnu obličky a močový mechúr: „Venovať veľkú pozornosť dennej výžive je nanajvýš dôležité,“ upozorňuje astrologička. Pozor na pitný režim, je tu sklon k dehydratácii.

Škorpión: gynekologické problémy

Aj Škorpión zabúda na dostatok tekutín: „Ako milovník vôd musí zostať neustále hydratovaný. Je preňho dôležité, aby pil veľa tekutín.“ Ženy trápia často gynekologické problémy.

Strelec: artróza

Je to znamenie, ktoré neobsedí a musí stále niečo robiť. To ale môže spôsobiť problémy s pohybovým aparátom. Často sa sťažuje na bolesti chrbta a kĺbov. Žije v rýchlom tempe a nie je preto prekvapivé, že je náchylný aj k syndrómu vyhorenia.

Kozorožec: zlomeniny

Strelec by si mohol podať v otázke zdravia ruku s Kozorožcom. Je to tvrdo pracujúce znamenie a to sa časom odráža na jeho zdraví: „Kozorožec ovláda kosti a kĺby, vďaka čomu častejšie pociťuje bolesti, a to v dôsledku pracovného životného štýlu. Najviac problémov mu spôsobujú kolená.“

Vodnár: vysoký cholesterol

Vodnára toho trápi oveľa viac. Máva problém s pohybovým aparátom, no pozor by si mal dať na kŕčové žily, vysoký cholesterol a hladinu cukru. Problematické môžu byť aj žlčník a črevá.

Ryby: oslabený imunitný systém a …

Čo dokáže oslabiť posledné znamenie zverokruhu? Ryby sú najempatickejším znamením zo zverokruhu, ale to si vyberá svoju daň: Oslabený imunitný systém. „A to preto, lebo veľmi ľahko absorbuje energiu iných.“ Vodné znamenie tiež častejšie trpí depresiami.

Zdroj: Dnes24.sk