2. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Nezabudnite sa dobre obliecť! Teploty výrazne SPADNÚ, budú aj o 15 °C NIŽŠIE Po príjemnom jarnom počasí nás čaká teplotný šok. Na Slovensku sa poriadne ochladí.

„Včera večer dorazil nad naše územie očakávaný studený front, ktorý prináša doslova vykúpenie. V uplynulých dňoch sa totiž do našej oblasti vďaka silnému, južnému prúdeniu dostával veľmi teplý vzduch od juhu, ktorý transportoval aj jemné prachové častice zo Sahary. To sa prejavovali aj na vysokej koncentrácii častíc PM10 pri zemi, ktoré vdychujeme,“ informuje portál iMeteo.sk.

Koncentrácie prachových častíc boli vysoké. Dosahovali až štvornásobné hodnoty v porovnaní s povolenými limitmi.

Studený front, ktorý aktuálne cez naše územie postupuje, doslova čistí vzduch.

Zrážky naprieč Slovenskom

V najbližších hodinách sa studený front a zrážky dostanú aj nad východné Slovensko. V utorok (2. apríla) by malo najviac zrážok spadnúť v oblasti severného Slovenska, kde sa očakáva 20 až 40 mm zrážok. Zrážky budú postupne od západu ustávať, no bez dažďa nezostane ani táto oblasť.

„Za studeným frontom sa totiž ocitneme v silnom, chladnom a vlhkom severozápadnom prúdení, v ktorom sa aj naďalej budú vytvárať početné prehánky, prípadne výnimočne aj búrky. Najzaujímavejšie je však prudké ochladenie, ktoré nás čaká,“ dodáva server.

Poriadne sa ochladí

V pondelok sme mali na Slovensku takmer letné teploty. V Podunajskej nížine sa teploty dostali až nad +27 °C a nad hranicu letného dňa, teda nad +25 °C vystúpili teploty prakticky na celom Slovensku. Ako zaujímavosť dodajme, že v Maďarsku bolo ešte teplejšie a v niektorých oblastiach tam teploty prekročili dokonca aj tropickú hranicu +30 °C.

O deň neskôr budeme od takýchto teplôt výrazne vzdialení. Studené prúdenie totiž spôsobí výrazný prepad teplôt.

„Dnešné maximálne teploty sa budú pohybovať len od +7 do +15 °C, čo je v porovnaní so včerajšími maximami od +22 do +27 °C poriadny prepad nadol. Dnes sa teda ochladí aj o viac ako 15 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Dnešný deň by však mal byť najchladnejší z celého tohto týždňa. Už od stredy pôjdu teploty pomaly smerom nahor. Nasledujúci víkend by malo byť opäť teplo.

