1. apríl 2024 TOS Lifestyle V jednej domácnosti sa ročne nahromadí až 18 kíl prachu: Mnohých prekvapí, odkiaľ pochádza! Odkiaľ sa neustále berie všetok ten prach, ktorý máte doma? Pohľad do mikroskopu odhaľuje zaujímavú skutočnosť.

V priemere sa v jednej domácnosti nahromadí ročne okolo 18 kilogramov prachu, čo je na prvý pohľad priam až neuveriteľná číslo. A nemenej prekvapivé je zistenie, odkiaľ vlastne pochádza.

Každý má jedinečnú zmes

Túto otázku skúmal britský časopis Prisma, informoval o tom denník Bild. Ako to teda je? V skutočnosti má váš dom či byt svoju vlastnú jedinečnú zmes prachu. Záleží tak od návykov každej domácnosti, ktoré menia zloženie prachu. Rozdiel robí aj prítomnosť domácich zvierat či detí.

Bežne asi 60 percent nečistôt v byte pochádza zvonku. Prenášajú sa dnu cez dvere, okná alebo na našom oblečení či topánkach.

Ak sa napríklad peľ dostane do bytu cez okno, zhlukuje sa s ďalšími prachovými časticami, až kým nie je dostatočne ťažký na to, aby spadol na podlahu. To, čo skončí na zemi, sa potom spája s ďalšími čiastočkami prachu, vlasmi a rôznou špinou. Výsledok v podobe chumáčov poznáte a máte ho pod posteľou či za skriňami.

Milióny kožných buniek denne

To však nie je to najprekvapivejšie. Vedeli ste, že každý deň stráca človek až okolo 500 miliónov buniek? A práve to je asi polovica viditeľných prachových častíc!

Väčšinu stráca človek v noci v posteli a ak ráno zatrasie vankúšmi a prikrývkami, čiastočky sa roznesú po miestnosti a premenia sa na prach. Naše čiastočky zároveň slúžia ako potrava pre milióny roztočov.

Značnú časť v rámci neporiadku tvoria ešte vlasy. Bežne jednému človeku v domácnosti vypadne 50 až 100 vlasov denne a to ešte nie sú započítané chĺpky. Postupne sa potom rozkladajú na menšie kúsky.

Okrem toho veľkú rolu zohrávajú aj vlasové produkty ako rôzne spreje či gély.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk