2. apríl 2024 ELA Správy Zo Slovenska Prídu Slováci o obľúbený čínsky e-shop? Európska komisia si posvietila na AliExpres Lacný a mimoriadne obľúbený čínsky e-shop, ktorý je dobre známy aj slovenským zákazníkom, je v hľadáčiku Európskej komisie.

Čínsky tovar, ktorý toho času už nájdete v konkrétnych obchodoch po celom Slovensku, je u nás už niekoľko desaťročí. To, čo sme kedysi hľadali na „blšákoch“ či na trhovisku Miletička, existuje už aj na internete a je dostupné aj nám.

Nákupné šialenstvo z Číny online

AliExpress je niečo ako internetová tržnica, ktorú prevádzkuje a vlastní čínska spoločnosť Alibaba Group. Za pár eur resp. aj centov tu nájdete všetko: od oblečenia, cez hračky, elektroniku, kozmetiku, doplnky do domácnosti, autodoplnky či kreatívne potreby. Podobný tovar je aj na ďalšom čínskom online shope, na Temu.

Lacné nakupovanie z Číny osloví všetkých, ktorým nezáleží na značke, ale skôr na vzhľade, funkcii a prevedení daného výrobku. Prípadne chcú zohnať niečo iné, čo v našich obchodoch nie je, alebo sa veľmi ťažko zháňa.

Posvieti si na nich EK

V krajinách EÚ sú iné pravidlá ako v Číne. No keďže si ich kupujú európski spotrebitelia, otázna je kvalita za tak málo peňazí. A taktiež to, či spoločnosť dodržiava všetky pravidlá. Na to sa teraz pozrie aj Európska komisia, informuje portál oPeniazoch.sk.

Európska komisia na svojom webe informuje o tom, že začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť AliExpress mohla porušiť akt o digitálnych službách, ktorý sa od 17. februára vzťahuje na všetkých online sprostredkovateľov v EÚ.

„Ochrana spotrebiteľov, najmä maloletých, je základným kameňom aktu o digitálnych službách. AliExpress musí dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa zmierňovania systémových rizík na svojej platforme a uplatňovať všetky ochranné ustanovenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb. Komisia teraz posúdi svoje opatrenia a overí ich súlad s našimi pravidlami,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová.

Čo bude nasledovať ďalej?

Po formálnom začatí konania bude EK pokračovať v zhromažďovaní dôkazov, napríklad zaslaním dodatočných žiadostí o informácie, uskutočňovaním rozhovorov alebo inšpekcií.

Začatie formálneho konania splnomocňuje komisiu, aby podnikla ďalšie kroky v oblasti presadzovania, ako sú predbežné opatrenia na ukončenie alebo nápravu porušenia článku 28 ods. 1 a rozhodnutia o neplnení povinností. Komisia je tiež splnomocnená prijať záväzky prijaté spoločnosťou AliExpress s cieľom napraviť záležitosti, ktoré sú predmetom konania.

„Akt o digitálnych službách sa netýka len nenávistných prejavov, dezinformácií a kybernetického šikanovania. Takisto je potrebné zabezpečiť odstránenie nezákonných alebo nebezpečných výrobkov predávaných v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu. Nie je možné s tým obchodovať na jednotnom trhu EÚ,“ uviedol komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Pornografický obsah

Už v polovici marca sa EK začala zaoberať možným šírením nelegálneho a pornografického obsahu na sieti AliExpress, ktorá spadá pod čínskeho internetového predajcu Alibaba.

Rovnakým problémom sa už predtým zaoberala v prípade sietí X a TikTok. Komisia o tom informovala na svojej internetovej stránke. Zároveň sa obrátila na viaceré veľké internetové firmy ohľadom využívania umelej inteligencie (AI).

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk