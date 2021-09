Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Nezamestnanosť klesá! Čo môžeme podľa analytika očakávať najbližšie mesiace? Pozitívnou správou je, že po viac ako roku a pol sa zastavil rast počtu dlhodobo nezamestnaných. 22. september 2021 Zo Slovenska

22. september 2021 Zo Slovenska Nezamestnanosť klesá! Čo môžeme podľa analytika očakávať najbližšie mesiace? Pozitívnou správou je, že po viac ako roku a pol sa zastavil rast počtu dlhodobo nezamestnaných.

V auguste dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,37 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 percen­tuálneho bodu (p. b.) a medziročne o 0,23 p. b. Informovalo o tom v pondelok (20. 9.) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Miera nezamestnanosti klesá

Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka bude nezamestnanosť najbližšie mesiace ďalej klesať. Spolu s analytikmi úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) sa zhodol na tom, že firmy opäť začali riešiť nedostatok pracovníkov zintenzívnením dovozu pracovnej sily zo zahraničia.

Analytici ÚMS vyzdvihli, že miera nezamestnanosti klesá už piaty mesiac po sebe a v auguste dosiahla najnižšiu úroveň od vlaňajšieho mája. „Na trhu práce pokračovalo v auguste zlepšovanie situácie. Odtok z evidencie úradov práce naďalej prevyšuje prítok uchádzačov o zamestnanie a rastie aj počet voľných pracovných miest,“ zhrnuli analytici ÚMS.

„Pozitívnou správou je, že po viac ako roku a pol sa zastavil rast počtu dlhodobo nezamestnaných (viac ako jeden rok bez práce),“ dodali analytici.

Spresnili tiež, že príchody do evidencie úradov práce klesajú zo všetkých odvetví. Najvýraznejší pokles bol v auguste pri uchádzačoch o zamestnanie z priemyslu a obchodu. Koršňák tiež poukázal na to, že kým v predchádzajúcich mesiacoch miera nezamestnanosti klesala najmä v ekonomicky silnejších regiónoch, v auguste zaznamenali jej výraznejší pokles, naopak, ekonomicky slabšie regióny Slovenska.

Nedostatok vhodnej pracovnej sily

Analytik predpovedá, že nezamestnanosť bude klesať ešte aj najbližšie mesiace, dočasne pokles zrejme zastaví alebo spomalí registrácia čerstvých absolventov stredných škôl v septembri.

„Napriek tomu, že nezamestnanosť je v súčasnosti približne 2,5 p. b. nad úrovňou spred pandémie a na predpandemické úrovne by sa mala vracať len veľmi pomaly, v dôsledku dlhodobých nerovnováh na trhu práce je možné očakávať, že niektoré regióny a sektory ekonomiky by už v závere tohto roka (za predpokladu, že 3. vlna pandémie už zásadnejšie ekonomiku nespomalí) mohli pociťovať akútny nedostatok vhodnej pracovnej sily, čo by mohlo opätovne zvýšiť tlak na rast miezd i dovoz pracovnej sily zo zahraničia,“ uzavrel Koršňák.

