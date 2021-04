Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Prehnala to vláda s veľkonočnými pravidlami pre kostoly? Cirkvi už druhý rok prispôsobujú obrady Veľkej noci pandemickej situácii. Väčšina európskych krajín však prijala iné opatrenia ako Slovensko. 2. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

2. apríl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Prehnala to vláda s veľkonočnými pravidlami pre kostoly? Cirkvi už druhý rok prispôsobujú obrady Veľkej noci pandemickej situácii. Väčšina európskych krajín však prijala iné opatrenia ako Slovensko.

Zdroj: TASR/AP

Cirkevný portál Church Times rekapituluje obmedzenia, ktoré cirkvi v jednotlivých krajinách EÚ musia dodržiavať počas aktuálneho veľkonočného obdobia. Veriaci musia rešpektovať rôzne protiepidemické nariadenia, ale Slovensko je so svojím prístupom ojedinelé.

Európa ide do kostolov

Church Times uvádza, že kostoly sú naprieč Európou s určitými obmedzeniami otvorené. Platí to napríklad v Taliansku, Rumunsku, Španielsku i v sekulárnom Francúzsku. „Pravidlá sú však prísnejšie v regiónoch s najhoršou pandemickou situáciou, kde platí úplný lockdown,“ približuje portál.

V Nemecku to najprv vyzeralo, že všetci vrátane veriacich budú povinne sedieť doma počas Veľkej noci. Potom však kancelárka Angela Merkelová urobila nečakanú otočku a od lockdownu ustúpila aj pod tlakom cirkví.

„Avizovaný rozsiahly veľkonočný lockdown bol pre nemeckých cirkevných predstaviteľov úplným prekvapením. Namietali, že nikto im nevysvetlil, prečo by zrazu nemali stačiť odskúšané hygienické ochranné opatrenia v kostoloch,“ uvádza Church Times.

Aj v Rakúsku, kde sa situácia so šírením koronavírusu nedávno zhoršila, môžu ísť veriaci do kostolov. „Bohoslužby a procesie sa odohrávajú v rúškach a s dvojmetrovými odstupmi,“ približuje portál. Podobne je to aj v Poľsku, ktoré aktuálne prežíva tretiu vlnu pandémie. Veriaci môžu ísť do kostolov, ale ich počet vo vnútri je limitovaný.

Slovensko je výnimka

Church Times poukazuje na skutočnosť, že Slovensko so svojím takmer úplným zatvorením kostolov je v Európe skôr výnimkou. Všíma si aj neúspešný pokus generálneho prokurátora Maroša Žilinku napadnúť niektoré aspekty núdzového stavu na Ústavnom súde, čo cirkev podporovala.

„Rozhodne nesúhlasíme s týmto rozsiahlym zasahovaním štátu do náboženského života v krajine. Sme presvedčení, že to predstavuje neprimerané obmedzovanie náboženskej slobody,“ cituje portál slová arcibiskupa Stanislava Zvolenského.

Slovenskí veriaci môžu ísť do kostola len s cieľom individuálnej duchovnej či pastoračnej služby, teda napríklad na spoveď. Hromadné bohoslužby sa môžu konať len online. Slovensko však nie je v Európe úplne ojedinelé s takýmito prísnymi pravidlami.

„Slovinská vláda nariadila zatvorenie kostolov od Zeleného štvrtka až do pondelka 12. apríla. Je to súčasť lockdownu, ktorý postihol aj obchody a školy,“ píše Church Times.

Podobný prístup ako na Slovensku si zvolili aj v Grécku, kde sú ľudia silne nábožensky založení. Krajina zažíva v posledných dňoch prudký nárast nových infekcií Covid-19 a tak väčšina kostolov bude otvorená len pre potreby individuálnej modlitby. Na katedrálnych liturgiách sa môže zúčastniť maximálne 20 veriacich.

Zdroj: Dnes24.sk