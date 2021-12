Zdroj: TASR/Jakub Kotian Nicholsonovej ODKAZ Matovičovi a Kollárovi: POMÄTENCI, komu sa vyhrážate LOCKDOWNOM? Úvahy o možnom tvrdom lockdowne pre ľudí nad 60 rokov veku pobúrili verejnosť a aj niektorých politikov. Ostrými slovami nešetrila ani slovenská europoslankyňa. 18. december 2021 Politika

18. december 2021 Politika Nicholsonovej ODKAZ Matovičovi a Kollárovi: POMÄTENCI, komu sa vyhrážate LOCKDOWNOM? Úvahy o možnom tvrdom lockdowne pre ľudí nad 60 rokov veku pobúrili verejnosť a aj niektorých politikov. Ostrými slovami nešetrila ani slovenská europoslankyňa.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič nedávno odprezentoval svoj nápad, ako pred novým variantom omikron ochrániť seniorov.

„Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie – zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie,“ povedal Matovič v rozhovore pre TASR.

Podpora Kollára

S jeho návrhom súhlasil aj predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár. Obmedzenie by malo podľa neho trvať krátku dobu. Podľa Kollára ide o lepšie riešenie ako zaviesť povinné očkovanie tejto vekovej kategórie. „Boli by dostatočne chránení tým, ak by boli obmedzení v pohybe, ale na nie dlhú dobu. Myslím si, že omikron pôjde cez nás veľmi rýchlo. Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie. Uvítam každú aktivitu, ktorá nevyústi do povinného očkovania,“ reagoval Boris Kollár.

Cool mama

Tvrdenia oboch politikov rozhorčili slovenskú poslankyňu Európskeho parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú.

Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu svojej 65-ročnej mamy: „Toto je moja mama. Trikrát zaočkovaná, moderná žena, ktorá Vám aj o polnoci spamäti odcituje ceny stavebných materiálov a vyráta koľko vás bude stáť nový dom, či škola. Je šik. Na tej fotke z leta si práve dáva tetovačku na lýtko. Zapísala sa na univerzitu tretieho veku. Každý deň lúšti krížovky a číta bohovsky napínavé kriminálky. Je strašne cool."

Nakoľko má Nicholsonovej mama 65 rokov, Matovičov návrh by obmedzil aj ju.

Lockdown pre Kollára s Matovičom

„Tak sa vás pýtam, vy pomätenci, Igor Matovič a Boris Kollár… komu sa to vy vyhrážate zatvorením? Lockdownom? Tejto šik žene? Vy si naozaj myslíte, že ľudia 60+ sú nejaké nesvojprávne bytosti odkázané na vaše choré nápady?„ pýta sa Nicholsonová a pokračuje: „Prečo radšej neriešite, aby sa zvýšila zaočkovanosť. Prečo nepripravujeme trpezlivo ľudí, že naozaj jedinou cestou von je očkovanie a že ak môžeme mať povinné vzdelávanie, môžeme mať aj povinné očkovanie? Bojíte sa, že prídete o percentá v prieskumoch, čo?“

Na záver si neodpustila ďalšie tvrdé slová. „Ak by som mala tie páky, navrhla by som jeden veľmi dlhý lockdown pre vás dvoch. Toto by teraz Slovensku prospelo najviac," dodala slovenská europoslankyňa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Dnes24.sk