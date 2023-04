Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Nie je maslo ako maslo: VIETE, aké zloženie má POCTIVÁ pochúťka a ako vyzerá napodobenina? Ako rozoznáte poctivé maslo od náhrady? Stačí sa držať týchto jednoduchých krokov. 2. apríl 2023 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle

Vyššie ceny potravín majú vplyv na spotrebiteľské návyky konzumentov. Je na škodu, ak ich vyberáte len na základe ceny. Možno o tom ani netušíte, ale podvedome si do nákupného košíka môžete prihodiť náhradu namiesto kvalitného produktu.

Názov masla

Ak chce výrobca na trh uviesť produkt s označením ako maslo, musí podľa zákona spĺňať prísne kritéria. To však neznamená, že sa nemôže s názvom trochu pohrať. Pozor na produkty ako „masielko“, „maslová chuť“ či „maslíčko“. Nemusí to totiž hneď znamenať, že v rukách držíte tradičné maslo. Je možné, že to je len maslová nátierka, ktorá má iné zloženie ako maslo.

Pravdu prezradí obal

Preskúmajte obal a preštudujte si podrobne zloženie masla. To poctivé musí obsahovať 80 až 90 percent mliečneho tuku, pričom podiel vody by nemal presiahnuť 16 percent. Ak ste sa dostali až po tieto údaje, nevynechajte ani netukové zložky. Podiel laktózy, kyseliny mliečnej a soli by nemal byť vyšší ako 2 percentá. Zbystrite pozornosť aj vtedy, ak je obale pridlhý zoznam ingrediencií.

Správna farba

Poctivé maslo prezradí sfarbenie. Ak je maslo priveľmi žlté, bolo pravdepodobne dofarbené. Pravé maslo nesmie byť ani príliš biele. Ideálne maslo má smotanovú či jemne žltkastú farbu.

