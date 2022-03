Nobelova cena za mier pre Zelenského? Komisia reaguje a vysvetľuje DÔVODY

Meno ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského patrí po vypuknutí vojny k najskloňovanejším na svete. Líder vo svojich pravidelných prejavoch stále ubezpečuje, že sa zostáva na Ukrajine so svojím ľudom a v žiadnom prípade sa nechystá odísť do bezpečia. Týmto prístupom si získal mnoho obdivovateľov na Ukrajine ale aj za jej hranicami.

Najnovšie vznikla iniciatíva, výsledkom ktorej mala byť nominácia Volodymyra Zelenského na Nobelovu cenu za mier. List podpísalo 36 európskych politikov z krajín ako Nemecko, Veľká Británia, Švédsko, Bulharsko, Holandsko, Estónsko, Rumunsko a Slovensko. Za Slovensko podpísal výzvu europoslanec Ivan Štefanec.

Hoci nominácie na Nobelove ceny sa uzavreli už ešte 31. januára tohto roka, podpísaní lídri sa obrátili na výbor pre udeľovanie cien s prosbou, aby tento termín predĺžila do konca marca.

„Sme svedkami odvahy ukrajinského ľudu odolávať vojne, ktorú proti nim vedie Ruská federácia. Statoční ukrajinskí muži a ženy bojujú za zachovanie demokracie. Veríme, že je čas ukázať Ukrajincom, že svet je na ich strane,“ píše sa ďalej v liste.

Oneskorená nominácia sa dostala na stôl kompetentným v nórskom Nobelovom inštitúte. Podľa portálu LadBible jeho riaditeľ Olav Njolstad zdôraznil, že výbor opätovne nezačne nominačný proces, keďže už bol ukončený. Portál sa odvoláva na informácie z agentúry TASS.

Medzi osobnosťami, ktoré tento rok nominovali na Nobelovu cenu za mier, sú napríklad britský prírodovedec David Attenborough, bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj či pápež František.

Ivan Štefanec v utorok tiež navrhol na udelenie tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) v europarlamente, pripomenul, že zákonodarný zbor EÚ každoročne udeľuje Sacharovovu cenu za slobodu myslenia ako najvyššie ocenenie Únie za prácu v oblasti boja za ľudské práva.

„V súvislosti s bezprecedentnou situáciou ruskej invázie na Ukrajinu som sa spolu so svojou českou kolegyňou Michaelou Šojdrovou rozhodol iniciovať návrh na tohtoročnú Sacharovovu cenu pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ uviedol Štefanec.

Podľa jeho slov preukazuje Zelenskyj počas ruskej invázie jasný postoj pri obrane vlasti a národa, pričom sa vzoprel diktátorskému režimu, ktorý sa neštíti zabíjať nevinných civilistov z ideologických dôvodov.

Foto: ilustračné

Let's make this a transatlantic effort @SenSchumer, @LeaderMcConnell, @SpeakerPelosi, @LeaderHoyer, @GOPLeader🇺🇸🇪🇺 European politicians ask Nobel Committee to consider the people of Ukraine and President @ZelenskyyUa for a Nobel Prize🇺🇦 https://t.co/r9ZlCDmY8M pic.twitter.com/kBJtqEQp32