22. marec 2022 red . Zo zahraničia Ukrajincom zavolal hladný ruský prebehlík: Som sám a bez jedla, mám pre vás tank Ruský vojak mal reagovať na výzvu Kyjeva a za svoj čin bude po skončení vojny odmenený sumou 10-tisíc dolárov a možnosťou požiadať o ukrajinské občianstvo.

Demoralizácia ruskej armády je silná, napísal na Facebooku ukrajinský politik a občiansky aktivista Victor Andrusiv. Priložil aj fotku ruského vojaka, ktorý sa dobrovoľne vzdal ukrajinskej armáde.

Nemal dosť jedla

Vojak Misha bol posledným z posádky tanku. Ostatní vojaci mali ujsť a on už ďalej nevidel zmysel v pokračovaní v boji. Velenie podľa neho postupovalo chaoticky a on nemal dostatok informácií. Vysvetlil tiež, že už nemal dosť jedla, no domov sa vrátiť nemohol, lebo by ho zastrelili.

„Pred pár dňami nám volal "Misha“. Informácie o ňom sme odovzdali ministerstvu zahraničných vecí. Z dronu sa presvedčili, že to nie je to pasca, a potom ho špeciálne jednotky zadržali. Ukázalo sa, že z posádky tanku zostal sám, zvyšok ušiel domov," napísal Andrusiv.

Ruský vojak mal reagovať na výzvu Kyjeva a za svoj čin bude po skončení vojny odmenený sumou 10-tisíc dolárov a možnosťou požiadať o ukrajinské občianstvo. Ukrajinským vojakom odovzdal aj tank.

Možnosť vzdať sa

Národná polícia podľa Andrusiva identifikovala telefóny, ktoré používajú Rusi. Má ísť o ukrajinské čísla, na ktoré im ukrajinská polícia pravidelne posiela SMS-ky s inštrukciami, ako sa vzdať a odovzdať vybavenie.

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov začiatkom marca vyhlásil, že Ukrajina udelí amnestiu a dá peniaze ruským vojakom, ktorí „dobrovoľne zložia zbrane“.

Misha bude podľa Andrusiva do konca vojny bývať „v pohodlných podmienkach s televízorom, telefónom, kuchyňou a sprchou“.

Русские сдаются! З технікою Кілька днів назад я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії.... Posted by Victor Andrusiv on Tuesday, March 22, 2022

