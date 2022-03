Prefíkaná babka mala ZABIŤ osem ruských vojakov: Jej zbraňou boli otrávené pirohy!

V médiách i na sociálnych sieťach sa objavujú domnienky, že ruskí vojaci na Ukrajine nemajú najlepšie podmienky. Twitterom kolujú zábery ozbrojencov, ako vyprázdňujú obchody s potravinami.

V svetle týchto udalostí sa čin ukrajinskej babičky najprv javil ako ľudské gesto. Hoci ruské vojsko útočí na Ukrajinu, staršia pani ponúkla hladným nepriateľom pohostenie.

Zdá sa však, že prefíkaná seniorka vojakov nechcela zasýtiť, ale otráviť. Informuje o tom portál blesk.cz.

Informácia o otrávených vojakoch vyplýva z časti telefonátu medzi okupantom a jeho rodinou, ktorý publikoval poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Geraščenko.

Okupant v telefonáte hovorí, že jedna babička ich pohostila pirohmi a osem ruských vojakov kvôli tomu pôjde domov v zinkových rakvách.

Či boli pirohy naozaj otrávené, je ťažké dokázať. Príbeh však opäť rozvíril debaty o vybavenosti a zásobovaní Putinovho vojska.

Takto bizarné príbehy, pochopiteľne, priťahujú pozornosť verejnosti. Len nedávno sa ľudia zabávali na staršej Kyjevčanke, ktorá zostrelila nepriateľský dron zaváraninovým pohárom. Ten jediný vraj mala na balkóne po ruke, keď techniku zbadala lietať pred domom.

Ukrajinka menom Olena príbeh potvrdila, podľa nej však nesúvisel s ruskou inváziou. Domnieva sa, že šlo o dron zlodejov, ktorí takýmto spôsobom hľadajú byty bez majiteľov.

Foto: ilustračné

Crazy war stories: Apparently 8 Russian soldiers died after a Ukrainian babushka treated them with some pastries. They turned out to be (intentionally) poisonous.