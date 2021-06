Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 NOČNÁ MORA dovolenkárov je tu: Briti utekajú z Portugalska! Pandémia koronavírusu stále neskončila a príklad stotisícov Britov v Portugalsku ukazuje, že cestovať do zahraničia je dnes extrémne neisté. 5. jún 2021 MI Cestovanie

5. jún 2021 MI Cestovanie NOČNÁ MORA dovolenkárov je tu: Briti utekajú z Portugalska! Pandémia koronavírusu stále neskončila a príklad stotisícov Britov v Portugalsku ukazuje, že cestovať do zahraničia je dnes extrémne neisté.

V Portugalsku je momentálne viac ako 112-tisíc vystresovaných britských dovolenkárov, ktorí si chceli v pokoji vychutnať letnú dovolenku. Vycestovali s tým, že Portugalsko je na cestovateľskom semafore označené ako zelená krajina.

To im zaručovalo, že po príchode budú musieť podstúpiť len jeden PCR test a to je všetko. Lenže britská vláda zrazu preradila Portugalsko do oranžovej kategórie a to zásadne mení podmienky ich návratu. Na možnosť rovnakého scenára by mali myslieť aj slovenskí dovolenkári.

Veľké peniaze

Predstavte si, že bez obáv vycestujete na zahraničnú dovolenku do bezpečnej zelenej krajiny. Počas pobytu sa však náhle dozviete, že pravidlá hry sa menia a vaša dovolenková destinácia, kde práve oddychujete, sa o pár dní zmení na oranžovú.

To znamená, že po návrate vás čaká oveľa prísnejší režim, s ktorým ste vôbec nepočítali. To je realita cestovania do zahraničia v čase covidu.

„Po návrate z oranžovej krajiny budú musieť britskí dovolenkári podstúpiť desaťdňovú karanténu a dva PCR testy. Ak by chceli ukončiť karanténu na piaty deň, musia si zaplatiť ešte tretí PCR test,“ informuje britský portál Dailymail.

V praxi to znamená, že štvorčlenná britská rodina, ktorá odišla do „zeleného“ Portugalska, ale zrazu sa bude vracať z „oranžového“ Portugalska, bude mať poriadny problém. Buď strpí neplánovanú desaťdňovú izoláciu, alebo zaplatí až 1600 libier za dodatočné PCR testy, aby mohla ukončiť izoláciu skôr.

Dnes sa táto nepríjemnosť týka Britov v Portugalsku, ale zajtra to môže postihnúť aj Slovákov kdekoľvek v zahraničí. Hegerova vláda avizuje, že cestovateľský semafor bude jednotlivé krajiny prehodnocovať každé dva týždne, ale výnimočne to môže byť aj v kratšom časovom intervale.

Nápor na letiská

Nečudo, že tisíce Britov sa teraz snažia dostať z Portugalska predčasne domov. Majú však len štyri dni, kým začnú platiť nové pravidlá. Dailymail informuje, že letecké spoločnosti už navýšili počet letov z Portugalska do Veľkej Británie. Lenže s predčasným odchodom je spojená nielen pokazená dovolenka, ale aj nemalé náklady.

„Ak chce niekto odletieť na poslednú chvíľu, bude ho letenka stáť minimálne 258 libier. Skoršie lety sa dajú kúpiť aj za približne stovku,“ uvádza britský portál.

Pre štvorčlennú rodinu je to opäť veľký náklad, ktorý im poriadne predraží už aj tak pokazenú dovolenku. „Je to šialené! Najprv nechajú ľudí odísť do zahraničia a potom im povedia, že to nie je bezpečné. Toto musí skončiť, na svete existuje tritisíc rôznych mutácií covidu,“ cituje Dailymail jednu nahnevanú Britku.

Narážala na fakt, že Londýn zmenil status Portugalska najmä z dôvodu výskytu novej nepálskej mutácie indického variantu koronavírusu na jeho území. Vedci predpokladajú, že je oveľa infekčnejší ako pôvodné varianty.

Zdroj: Dnes24.sk