Z Matovičovej „atómovky“ sa stal miliónový BIZNIS. Kto a koľko na tom zarobil?

Intenzívne testovanie obyvateľov na Covid-19 na Slovensku bežalo dlhé mesiace, pretože to bol projekt Igora Matoviča. Zo začiatku to označoval za atómovú bombu na koronavírus. Nadácia Zastavme korupciu si od ministerstva zdravotníctva vypýtala detailné dáta o fungovaní a financovaní mobilných odberových miest (MOM). Výsledky rozhodne nie sú nič, čím by sa vláda mohla chváliť.

Veľa peňazí za málo muziky

Bolo to nehospodárne a slabo kontrolované – takto v skratke hodnotí celý systém MOM-iek nadácia. Odberové miesta mali za svoju nemalú odmenu denne spraviť aspoň 250 testov, aby to celé malo zmysel. Ale nedialo sa tak.

„Zverejnené dáta ukazujú, že väčšina – vyše 60 MOM túto métu nedosiahli. Ak však vykonali menej testov, peniaze vrátiť nemuseli,“ píše nadácia na webe denníka Sme.

Nešlo pritom o malé peniaze. MOM-ky denne dostávali takmer 900 eur a pritom mohli otestovať len pár desiatok ľudí. Výkon jednotlivých odberových miest sa značne líšil.

Najmenej efektívnym bola MOM-ka v Hnúšti. V priemere tam spravili denne 23 testov. Naopak odberové miesto v Kuchyni v okrese Malacky otestovalo priemerne rekordných 1 560 ľudí denne.

Peniaze pre štátneho tajomníka

Z takmer 20 MOM-iek tiekli peniaze aj firme štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva Kamilovi Százovi. Po medializácii tohto prípadu, ktorý môže zaváňať konfliktom záujmov, svoje aktivity ukončil. Získané dáta z minulosti však ukazujú, že jeho MOM-ky patrili k tým menej efektívnym.

„V priemere denne otestovali 200 ľudí. Niektoré dokonca nepresiahli stovku. Bežne teda dostávali od štátu takmer 900 eur za to, že denne otestovali pár desiatok ľudí,“ uvádza Nadácia Zastavme korupciu.

Ako na to reagoval štátny tajomník Száz? Pre nadáciu uviedol, že takéto čísla nevidel a prevádzku odberových miest vraj pre neho riešili iní ľudia. Zdôraznil, že nemohlo v jeho prípade ísť o žiadne zvýhodňovanie, lebo povolenie na prevádzku MOM dostal každý, kto splnil podmienky. A koľko jeho firma inkasovala?

„Podľa faktúr mali Százove firmy z testovania príjmy viac ako 1,3 milióna eur. Suma však ešte nezahŕňa faktúry za máj. Konečná suma sa tak môže vyšplhať aj cez hranicu 1,6 milióna,“ uvádza nadácia.

Štátny tajomník pôvodne namietal odhad jeho príjmu z MOM-iek. Tvrdil, že jeho firmy neprevádzkovali odberové miesta aj cez víkendy. Podľa nadácie to však nie je pravda. Százove MOM-ky reportovali ministerstvu počty otestovaných aj počas víkendových dní.

Ministerstvo zdravotníctva chce systém testovania v budúcnosti už robiť inak. Na MOM-ky by sa mali robiť výberové konania a miera testovania by mala zohľadňovať epidemiologickú situáciu.

